サンリオピューロランドにて、七夕シーズンのスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を開催！

2026年は、2025年の七夕イベントからコンセプトを新たに、水色が幻想的なウィッシュコアな世界観の七夕イベントが楽しめます☆

サンリオピューロランド 七夕イベント「ピューロウィッシュマツリ」

開催期間：2026年6月5日（金）〜7月7日（火）

ストーリー：

かわいくて、きらきらしてて、心がふわっとときめく。

水色にひかる七夕の空間で、“お願いごと”を楽しもう！

キミの「今、叶えたいこと」、そっとお願いしてみない・・・？

サンリオピューロランドにて、七夕の幻想的な世界観の中で“お願いごと”をテーマにした、ピューロランドならではの体験型イベント「ピューロウィッシュマツリ」を開催。

かわいくて、きらきらと心がときめく水色の館内で実施される期間限定イベントです。

“今、叶えたいこと”を思い描きながら、願いや夢、儚さをテーマにしたウィッシュコアな世界観の中で、それぞれの想いを重ねながら楽しめます。

特に注目は「ハローキティ」が登場するスペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

知恵の木に天の川がかかる、イベント期間限定の特別なイルミネーションです。

また、例年話題を集めているフォトスポットも、ウィッシュコアな世界観へと一新するほか、アイドルグループ≒JOYがピューロウィッシュマツリをさらにウィッシュコアなイベントに彩ります。

「レディキティハウス」での期間限定プロジェクションマッピングでは、メンバーがゲストとして声で登場。

そのほか、おそろいの水色のリボンをつけたサンリオキャラクターたちが「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング」やパークオープンから約10分間実施されるウェルカムグリーティングなどに登場します。

ウィッシュコアをテーマにした期間限定グッズ、フードメニューなども展開される、七夕ならではのときめきに包まれる、特別なひとときが楽しめるイベントです☆

スペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

上演場所：1F ピューロビレッジ

上演時間：約10分

出演キャラクター：ハローキティ

知恵の木に天の川がかかる、特別な七夕のひとときを「ハローキティ」と一緒に楽しむ、幻想的なイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

「ハローキティ」のステッキにゲストの願いが届くと、ピューロビレッジが輝き、ロマンティックな空間が広がります。

その光は「ハローキティ」の歌声にあわせてやさしく広がり、七夕の夜空のようにピューロビレッジを美しく彩ります☆

フォトスポット＆アトラクションの特別デコレーション

3F フォトスポット

開催場所：3F エントランスホール、2F Kiki＆Lalaトゥインクリングスタジオ

館内各所に、星や天の川をモチーフにしたフォトスポットが登場。

サンリオキャラクターたちとともに、“今叶えたい願い”を込めた特別な一枚が楽しめます。

2026年は、トレンドのウィッシュコアな世界観の中で、願いごとを楽しむ新しい七夕体験をお届け。

3F エントランスホールには、“お願いごと”ができるフォトスポット「ピューロウィッシュマツリ フォトスポット」が登場し、みんなの想いが重なり合い、七夕ならではのきらめく空間が広がります。

Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ

「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」も、期間限定で七夕仕様に。

水色を基調としたやさしい光に包まれた空間で「キキ」「ララ」とともに”お願いごと“が楽しめます。

さらに、空間内には七夕限定仕様のレシート写真機も登場☆

≒JOY in ピューロウィッシュマツリ！

場所：2F レディキティハウス

アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が「ピューロウィッシュマツリ」をさらにウィッシュコアに彩ります。

目玉は、「レディキティハウス」で開催されるプロジェクションマッピング。

演出では、ゲストとして≒JOYメンバーの声の出演もあり、ここでしか体験できないコンテンツとなっています。

「ピューロウィッシュマツリ」期間限定でお届けする、ウィッシュコアな空間が体験できるイベントです。

期間限定フード「≒JOYスペシャルスイーツ 独り占めかな︖ブルーハワイレモン♡ゼリーパルフェ」

価格：1,000円(税込)

販売場所：1F キャラクターフードコート

≒JOYの3rdシングル『ブルーハワイレモン』をイメージした、爽やかな期間限定スイーツ「≒JOYスペシャルスイーツ 独り占めかな︖ブルーハワイレモン♡ゼリーパルフェ」が登場。

瀬戸内レモンゼリーとキラキラ輝くブルーのパイナップルゼリーがつまった、涼しげで透明感あふれるパフェは、七夕のきらめく空間にもぴったり。

見た目もかわいらしく、思わず写真に収めたくなる特別なメニューです。

注文された方には、オリジナルコースター全4種から1枚がランダムでノベルティとしてプレゼントされます。

※予告なく品切れ・完売となる場合もあります

一夜限りの「≒JOY in ピューロウィッシュマツリ〜君の願いに、最高のJOYを！〜ライブ」を開催

開催日：2026年6月26日(金)

場所：1F エンターテイメントホール

一夜限りの「≒JOY in ピューロウィッシュマツリ〜君の願いに、最高のJOYを！〜ライブ」の開催もけってい。。

≒JOYのパフォーマンスとピューロランドならではの空間演出が重なり合い、会場全体が一体となって盛り上がる、心ときめくひとときが届けられます。

願いがあふれる七夕の夜にふさわしい、一夜限りのスペシャルなライブ体験です。

※詳細はHPを確認ください

スペシャルグリーティング

出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、マロンクリーム、こぎみゅん、ウサハナ、リトルツインスターズ（キキ&ララ）

実施場所：1F イベントコーナー

※有料・事前予約制。

おそろいの水色のリボンを身につけ、七夕をイメージしたコスチュームをまとったキャラクターたちが登場する、期間限定「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング」を開催。

写真撮影はもちろん、キャラクターとのふれあいも楽しめます。

また、知恵の木ステージではパークオープンから約10分間、七夕をイメージしたコスチュームを着たキャラクターが遊びにくるウェルカムグリーティングも開催予定です。

※当日、急遽中止、変更となる場合があります

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

期間限定デザインのグッズが登場

七夕コスチュームのキャラクターたちがデザインされたチャームやフレークシールなど、期間限定グッズを販売予定。

さらに、ネイルシールもラインナップに加わり、手元から七夕の世界観が楽しめます。

ピューロウィッシュマツリアクリルチャーム

価格：各1,430円(税込)

種類：全9種類（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、キキ＆ララ、マロンクリーム、ウサハナ、こぎみゅん)

キャラクターパーツのほかリボン、お星さまのパーツがセットになったアクリルチャーム。

キャラクターパーツに描かれた羽根も幻想的なデザインです。

ピューロウィッシュマツリネイルシール

価格：880円(税込)

キャラクターネイルシール28枚、モチーフネイルシール20枚が封入された「ピューロウィッシュマツリネイルシール」

自身の好きなキャラクターを選んだり、家族やお友だちなど大切な人とおそろいにしたりと、選ぶことも楽しいグッズです。

ピューロウィッシュマツリフレークシールポーチ

価格：1,100円(税込)

「ピューロウィッシュマツリ」のコスチュームに身を纏ったキャラクターたちのシール入りポーチ。

キャラクターシールが10枚入った、お土産にもおすすめのグッズです。

ピューロウィッシュマツリクリアファイル

価格：550円(税込)

イベントのメインビジュアルを使用したクリアファイル。

中央に流れる天の川が幻想的なステーショナリーです。

見た目も七夕気分を味わえる期間限定フードメニュー

館内のレストランでは、七夕気分を楽しめる期間限定メニューが登場します。

ピューロランドの定番メニューであるカレーも、七夕仕様の特別なビジュアルで展開されます。

さらに、水色を基調としたきらきらとかわいいスイーツやドリンクもラインナップ。

味わいはもちろん、ビジュアルにもこだわった、七夕ならではの世界観が楽しめるメニューばかりです☆

リトルツインスターズのカリカリ☆ ささみフライのバターチキンカレー

価格：1,600円(税込)

水色に光る星を仲良く持っている「リトルツインスターズ」をイメージした「リトルツインスターズのカリカリ☆ ささみフライのバターチキンカレー」

衣に揚げ玉を混ぜ込んだカリカリのささみフライと小さな星のチーズがトッピングされています。

ハローキティのMilky Way☆ミラクルアイス（ハニーコットンキャンディ味）

価格：800円(税込)

まろやかなホイップと水色のウエハーフラワーをのせた「ハローキティのMilky Way☆ミラクルアイス」

星のステッキをもった「ハローキティ」のアイスは、ほのかなはちみつ風味が広がるハニーコットンキャンディーフレーバーになっています。

こぎみゅんのゆめかわ♡ミルクカルピス

価格：900円(税込)

ふんわり夢見心地のおいしさを味わえる「こぎみゅんのゆめかわ♡ミルクカルピス」

「こぎみゅん」のゆめかわドリンクは、ブルーライチ香るカルピスミルク味です。

お願いごとができるフォトスポットや期間限定グッズ、フードメニューに加え、おそろいの水色のリボンを身につけたキャラクターたちに会えるグリーティングも実施される七夕イベント。

サンリオピューロランドにて2026年6月5日より開催される「ピューロウィッシュマツリ」の紹介でした☆

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