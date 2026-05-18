Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太、Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮が１８日、都内で主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（６月１４日＝東京・パルテノン多摩 大ホール、７月１９日〜８月９日＝東京・有楽町よみうりホール）の公開稽古を行った。

同作は世界８０か国以上で国際ツアーが行われ、これまでに数十万回上演された、世界で最も愛されるファミリーミュージカルのひとつ。旧約聖書「創世記」の「ジョセフ物語」を土台に、子どもたちへ希望や諦めない心の大切さを伝えるミュージカルだ。

２０２２年に日本初演を迎え、４年ぶりの再演にあたる。今回から初参加の橋本は、初演時に同じファラオ役を務めた俳優・小西遼生に触れ、「前回の遼生くんがインパクトを残したので、負けじと頑張りたい」と意気込んだ。所属事務所の先輩で、主演の薮から「遼生くんはザ・男のファラオ。はっしー（橋本）のファラオは男らしさの中に持ち前の甘さやセクシーさがある」とたたえられると、「（薮は）結構ほめてくれる。僕なりのファラオをやります」と背筋を伸ばした。

Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚのメインボーカルを務めるかたわら、積極的に舞台でも経験を積んでいる橋本だが、悩みもあるといい「年２〜３回、舞台に出ていますが、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰのメンバーは誰も来てない。橋本が舞台に立っているのをＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰは知らないのでは」と苦笑い。今作で特に来てほしいメンバーに「山田涼介くん。同期なので」と期待を込めたが、薮から「今、ドラマの撮影中。ソロツアーも控えている」と山田の多忙ぶりを聞き、「来ないな」とバッサリ諦め、報道陣の笑いを誘った。