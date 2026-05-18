お笑いコンビ「にゃんこスター」アンゴラ村長の近影にフォロワーが沸いた。

アンゴラ村長は１７日付のインスタグラムで「今日で３２才になりました！私お誕生日おめでとうございます！」とバースデー報告。

「一昨年と去年の誕生日は写真集を出して大変ありがたいことに３万部ほど売れましたが…今年はもう写真集は出さないので自分で本を作ってみました！自力の６２ページ！」と明かし、撮影ショットを披露。

「３２も好きなことを死ぬ気で頑張りますのでどうぞよろしく頼みます あ、あとすみません！１枚目の写真むちゃくちゃキレイにツヤツヤなめらかになってますがこれ本になるとちょうど良いのでそこは許してください！誕生日に免じて！すみません！頼みます！」とお願いした。

モデルのような表情とビジュアル。フォロワーは「いい女すぎ」「なんて美しいの！！まいりました！！」「なんて可愛い３２歳！」「めちゃくちゃカワイイ〜」「ますます綺麗になってるね」と驚きの声を寄せた。

アンゴラ村長は「１５２センチ、５１キロ」で撮影した写真集「標準体型」を昨年７月に発売して話題に。今年１月には「２０２６年やりたいお仕事の中に標準体型モデルがあります…！わたし１５２センチ、５２キロ、骨格ストレートの標準体型なんですが お洋服のモデル仕事をしてポジティブな風の感じで普通の指標になりたい志です！」と目標を明かしていた。