極楽とんぼ・山本圭壱、58歳で第2子誕生 祝福に笑顔で「ありがとうございます」 淳が明かすパパの一面
山本圭壱（58／極楽とんぼ）、遠藤章造（54／ココリコ）、田村淳（52）、ワッキー（53／ペナルティ）、庄司智春（50／品川庄司）からなるユニット・軍団山本が18日、都内でコントライブ『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』の開催会見を開いた。
【集合ショット】豪華な面々！ジャケット姿の軍団山本
山本の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が第2子男児を8日に出産した。報道陣から祝福されると山本は「ありがとうございます」と笑顔。「ここにいる全員がお子さんがいる。私も5月8日に第2子が誕生した。観に来るのは難しいですけど『伝説のライブをやった年に生まれたんだよ』と伝えていきたいと思います」と力強く語った。
第2子誕生で心境にも変化が。「ずっと独身で54歳までいて、そこから結婚して子どもが56歳で1番最初に授かった。世のお父様、お母様方が子育てをしてきましたが、全くわからなかったのが少しづつやるにつれて『みんな、スゴいことをしてきたんだな』と思って。第1子が誕生した時から毎晩、泣いてますよ」と雑なトークをして、淳から「だとしたら、だいぶ精神をやられてますよ」とツッコミが入った。
また、淳は「この前、家に遊びに行ったんですけど、寝かしつけを山本さんがやられていて。『今やっと寝たところなんだよ。だからあまり大声を出さないでくれ』と。今までの山本さんからは出てこない。だいぶ変わったと思います」と明かす。その後も山本はママパパへの尊敬の念を語り続け、淳は「めちゃくちゃ好感度を気にしてる。それぐらいじゃ上がらない」とストレートに告げて笑わせた。
さらに、子どもの名前の話題も。今後、発表する予定があるが、この日は口を閉ざした。山本は「今日、家を出てくる時に、うちの妻の西野さんに『まだ言わないでね。わかってる？』と」と苦笑いを浮かべ、淳は「かなり尻に敷かれている」と笑った。また、第1子の時はラジオ番組『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』（ニッポン放送）で和田アキ子がうっかりもらした。山本は「今回はアッコさんに、まだ伝えていません」とぶっちゃけ、淳も「『おまかせできない』って言ってましたもんね」と笑っていた。
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。
【集合ショット】豪華な面々！ジャケット姿の軍団山本
山本の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が第2子男児を8日に出産した。報道陣から祝福されると山本は「ありがとうございます」と笑顔。「ここにいる全員がお子さんがいる。私も5月8日に第2子が誕生した。観に来るのは難しいですけど『伝説のライブをやった年に生まれたんだよ』と伝えていきたいと思います」と力強く語った。
また、淳は「この前、家に遊びに行ったんですけど、寝かしつけを山本さんがやられていて。『今やっと寝たところなんだよ。だからあまり大声を出さないでくれ』と。今までの山本さんからは出てこない。だいぶ変わったと思います」と明かす。その後も山本はママパパへの尊敬の念を語り続け、淳は「めちゃくちゃ好感度を気にしてる。それぐらいじゃ上がらない」とストレートに告げて笑わせた。
さらに、子どもの名前の話題も。今後、発表する予定があるが、この日は口を閉ざした。山本は「今日、家を出てくる時に、うちの妻の西野さんに『まだ言わないでね。わかってる？』と」と苦笑いを浮かべ、淳は「かなり尻に敷かれている」と笑った。また、第1子の時はラジオ番組『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』（ニッポン放送）で和田アキ子がうっかりもらした。山本は「今回はアッコさんに、まだ伝えていません」とぶっちゃけ、淳も「『おまかせできない』って言ってましたもんね」と笑っていた。
全員そろいのオーダーメイドスーツを着用して登場。淳は「僕も含めて、それなりに芸能界で活躍したメンバーではあるんですが、実は30年間、ネタ作りという苦労から逃げ続けた『逃亡者たち』であるんです。そんな僕らが逃げるのをやめて本気でコントをやろうと、軍団山本でやることになりました」と経緯を説明した。
『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』は、8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERで開催される。