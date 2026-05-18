ガウディの窓は、未来へ何をひらくのか──YKK APが問う、建築と開口部の可能性
建築家アントニ・ガウディの没後100年となる2026年、「窓」を切り口にその創造性を読み解くプロジェクト「ガウディ：未来をひらく窓」が、バルセロナと東京で展開されています。東京では、2026年5月16日から7月12日まで、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3にてサテライト展が開催されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
ガウディ建築は、曲線や装飾、構造の革新によって語られることが多い存在です。しかし本展が焦点を当てるのは、その中でも「窓」です。光を取り込み、風を通し、内と外をつなぎ、人の身体と建築の関係を調整する開口部。窓は、建築の一部でありながら、世界との接点でもあります。
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本プロジェクトを主催するのは、「窓を考える会社」YKK APです。ガウディ没後100年の節目に、同社はガウディ建築群とのコラボレーションのもと、バルセロナの世界遺産パラウ・グエルを舞台にメイン展を開催。東京展は、そのコンセプトを共有しながら、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3の空間を生かした独自構成で展開されています。
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興味深いのは、これが単なる企業プロモーションではない点です。YKK APは、これまで蓄積してきたガウディの窓に関する知見や研究成果、模型、共同研究の一部などを、展覧会、書籍、映像、関連イベントを通して紹介しています。窓という一見限定的なテーマを通じて、建築文化そのものへと踏み込む産学官連携プロジェクトです。
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ガウディにとって窓とは、単なる開口部ではありませんでした。光、換気、視線、素材、構造、装飾。それらを総合的に扱うための装置であり、建築全体の調和を支える重要な要素でした。とりわけパラウ・グエルには、形状や開閉機構、透明性、色彩の異なる多様な開口部が存在し、ガウディの探究心と実験精神を読み取ることができます。
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今回の東京展では、バルセロナ展と同じ問題意識を保ちながらも、サテライト展として「窓を通してガウディをどう見るか」という問いを凝縮して提示しています。模型や資料、研究成果を通じて、ガウディの窓がいかに創造的であり、同時に機能的であったかを知ることができます。
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本展が示しているのは、建築の話だけではありません。窓とは、単なる開口部ではなく、光と身体、内と外、環境と感覚を接続する装置です。光の入り方ひとつで空間の印象は変わり、人の振る舞いや気配までも変化していく。その在り方は、衣服が身体と社会との距離を調整することにもどこか通じています。
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ガウディの窓がいまなお新しく見えるのは、それが装飾でも機能でもなく、その両方を超えた「関係のデザイン」だからでしょう。自然と建築、職人技と構造、内と外、過去と未来。そのあいだをどうひらくか。窓は、その問いをもっとも静かに、しかし確かに引き受けています。
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2026年のバルセロナは、ガウディ・イヤーであると同時に、UNESCO-UIA世界建築首都にも位置づけられています。世界が建築の未来を考える年に、YKK APが「窓」という小さな部位からガウディを読み直すことには、大きな意味があります。
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建築の未来は、巨大な構造物や都市計画だけに宿るものではありません。光が差し込む角度、風が抜ける余白、手で開け閉めする機構、外を眺める視線。そのような細部の中にも、未来はひらかれています。
「ガウディ：未来をひらく窓」は、ガウディを過去の巨匠として見るのではなく、未来の建築を考えるための手がかりとして捉え直す展覧会です。窓を見ること。それは、建築を見ることでもあり、私たちが世界とどうつながるかを考えることでもあります。
【INFORMATION】
ガウディ：未来をひらく窓
会期：2026年5月16日（土）〜7月12日（日）
休館日：5月26日（火）、6月23日（火）
会場：21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3
（東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン）
開館時間：10:00〜19:00
入場料：無料
主催・企画：YKK AP株式会社
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ガウディ建築は、曲線や装飾、構造の革新によって語られることが多い存在です。しかし本展が焦点を当てるのは、その中でも「窓」です。光を取り込み、風を通し、内と外をつなぎ、人の身体と建築の関係を調整する開口部。窓は、建築の一部でありながら、世界との接点でもあります。
本プロジェクトを主催するのは、「窓を考える会社」YKK APです。ガウディ没後100年の節目に、同社はガウディ建築群とのコラボレーションのもと、バルセロナの世界遺産パラウ・グエルを舞台にメイン展を開催。東京展は、そのコンセプトを共有しながら、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3の空間を生かした独自構成で展開されています。
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興味深いのは、これが単なる企業プロモーションではない点です。YKK APは、これまで蓄積してきたガウディの窓に関する知見や研究成果、模型、共同研究の一部などを、展覧会、書籍、映像、関連イベントを通して紹介しています。窓という一見限定的なテーマを通じて、建築文化そのものへと踏み込む産学官連携プロジェクトです。
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ガウディにとって窓とは、単なる開口部ではありませんでした。光、換気、視線、素材、構造、装飾。それらを総合的に扱うための装置であり、建築全体の調和を支える重要な要素でした。とりわけパラウ・グエルには、形状や開閉機構、透明性、色彩の異なる多様な開口部が存在し、ガウディの探究心と実験精神を読み取ることができます。
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今回の東京展では、バルセロナ展と同じ問題意識を保ちながらも、サテライト展として「窓を通してガウディをどう見るか」という問いを凝縮して提示しています。模型や資料、研究成果を通じて、ガウディの窓がいかに創造的であり、同時に機能的であったかを知ることができます。
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本展が示しているのは、建築の話だけではありません。窓とは、単なる開口部ではなく、光と身体、内と外、環境と感覚を接続する装置です。光の入り方ひとつで空間の印象は変わり、人の振る舞いや気配までも変化していく。その在り方は、衣服が身体と社会との距離を調整することにもどこか通じています。
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ガウディの窓がいまなお新しく見えるのは、それが装飾でも機能でもなく、その両方を超えた「関係のデザイン」だからでしょう。自然と建築、職人技と構造、内と外、過去と未来。そのあいだをどうひらくか。窓は、その問いをもっとも静かに、しかし確かに引き受けています。
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2026年のバルセロナは、ガウディ・イヤーであると同時に、UNESCO-UIA世界建築首都にも位置づけられています。世界が建築の未来を考える年に、YKK APが「窓」という小さな部位からガウディを読み直すことには、大きな意味があります。
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建築の未来は、巨大な構造物や都市計画だけに宿るものではありません。光が差し込む角度、風が抜ける余白、手で開け閉めする機構、外を眺める視線。そのような細部の中にも、未来はひらかれています。
「ガウディ：未来をひらく窓」は、ガウディを過去の巨匠として見るのではなく、未来の建築を考えるための手がかりとして捉え直す展覧会です。窓を見ること。それは、建築を見ることでもあり、私たちが世界とどうつながるかを考えることでもあります。
【INFORMATION】
ガウディ：未来をひらく窓
会期：2026年5月16日（土）〜7月12日（日）
休館日：5月26日（火）、6月23日（火）
会場：21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3
（東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン）
開館時間：10:00〜19:00
入場料：無料
主催・企画：YKK AP株式会社