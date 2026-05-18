クレイジーケンバンド・河合わかば、引き続き療養に専念「体調回復を最優先に」コメントも発表
クレイジーケンバンドが18日、公式サイトを更新。メンバーの河合わかばが引き続き療養に専念すると発表した。
【写真】ほとばしる大人の色気…休養を発表した河合わかば
サイトでは「現在休養しております河合わかばにつきまして、本人の体調回復を最優先に、引き続き療養に専念させていただいております」と発表。「次回出演の「ハマフェスY167」につきましても残念ながら出演を見合わせる判断に至りました」と伝えた。
続けて「公演を楽しみにお待ちいただいております皆様には、重ねてのご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」とし「公演は河合わかばを除くメンバーにて予定通り出演いたします」と伝えた。
「復帰の時期につきましては、体調の回復状況を見ながらではございますが、現時点では6月中旬頃を目途にしております。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
河合もコメントを発表。「河合わかばの修理箇所が当初より少し増えたので納車は6月中旬頃になりそうです。今しばらくお待ちください。河合わかば」と伝えた。
【写真】ほとばしる大人の色気…休養を発表した河合わかば
サイトでは「現在休養しております河合わかばにつきまして、本人の体調回復を最優先に、引き続き療養に専念させていただいております」と発表。「次回出演の「ハマフェスY167」につきましても残念ながら出演を見合わせる判断に至りました」と伝えた。
続けて「公演を楽しみにお待ちいただいております皆様には、重ねてのご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」とし「公演は河合わかばを除くメンバーにて予定通り出演いたします」と伝えた。
「復帰の時期につきましては、体調の回復状況を見ながらではございますが、現時点では6月中旬頃を目途にしております。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
河合もコメントを発表。「河合わかばの修理箇所が当初より少し増えたので納車は6月中旬頃になりそうです。今しばらくお待ちください。河合わかば」と伝えた。