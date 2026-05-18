年収「400万円・800万円」でも“もらえる年金”は「2倍」じゃない!?「たくさん年金保険料払ったのに…」なぜ受給額は“比例で増えない”の？ それぞれの受給額を比較

年金は「2階建て」の仕組み

まず押さえておきたいのが、日本の公的年金は「2階建て構造」になっているという点です。1階部分は「国民年金（老齢基礎年金）」で、原則として20歳から60歳までの40年間保険料を納める必要があります。そして、老齢基礎年金は収入に関係なく、40年間全ての期間の保険料を納めると、満額受け取れます。

2階部分は「厚生年金」で、会社員や公務員が加入する制度です。こちらは収入に応じて保険料と将来の年金額が変わる仕組みになっています。

つまり、年収によって差が出るのはこの「2階部分」であり、全てが収入に連動しているわけではありません。



年収400万円と800万円でどれくらい違う？

それでは、実際にどれくらい差が出るのかを見てみましょう。



【前提】 ・現在40歳会社員

・20歳から国民年金、22歳から60歳まで厚生年金に加入

・65歳から受給開始

この条件で、公的年金シミュレーターを用いて試算すると、年金額は次のようになります。



・年収400万円：約167万円／年（月額約13万9000円）

・年収800万円：約249万円／年（月額約20万8000円）

このように、差額は年間で約82万円です。年収は2倍の差がありますが、年金額は約1.5倍程度にとどまっています。



なぜ年収が倍でも年金は倍にならない？

この差が生まれる理由として大きいのは、先ほど触れた「基礎年金部分が定額である」という点です。年収が400万円でも800万円でも、この部分は同じ金額になります。

また、厚生年金は「標準報酬月額」という区分に基づいて保険料や年金額が決まりますが、この標準報酬には上限が設定されています。そのため、収入が増えても一定以上は年金額に反映されにくくなります。

さらに、年金の給付水準は現役世代の賃金や制度設計によって調整されるため、「払った分がそのまま増える」という単純な仕組みではありません。こうした要素が重なり、年収が倍になっても年金は比例して増えない構造になっています。



年金を増やすにはどうすればいい？

本記事を見て、「思ったより年金がもらえない」と感じた場合、将来の年金額を増やすにはどうすればよいのでしょうか。まず基本となるのは、厚生年金への加入期間を長くすることです。長く働くほど、2階部分の年金は増えていきます。

次に、可能であれば収入を上げることも有効です。上限はあるものの、一定の範囲内では収入が高いほど年金額も増えます。

さらに、受給開始年齢を繰り下げる方法もあります。年金は65歳から受け取るのが基本ですが、受給開始を遅らせることで、1ヶ月あたり0.7％ずつ増額されます。例えば70歳まで繰り下げると、受給額は約42％増える仕組みです。

また、公的年金だけに頼らず、NISAやiDeCoなどを活用して自分で資産形成を行うことも重要です。特に、年金額が想定より少ない場合、こうした対策が大きな助けになるでしょう。



まとめ

年収400万円と800万円では、将来の年金額に差はあるものの、単純に2倍になるわけではありません。今回の試算では、年収が2倍でも年金受給額は約1.5倍程度にとどまる結果となりました。

老後の生活設計を考える際には、年収が高いから安心と考えるのではなく、実際にもらえる年金額を具体的に把握することが重要です。公的年金に加えて、自助努力による資産形成も含めて、総合的に備えていくことが大切といえるでしょう。



出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など