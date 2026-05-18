警察に「反則金6000円、この場で払ってください」と言われたら要注意!? 自転車の“青切符導入”で「ニセ警官による詐欺」が発生…警察の“正式手続き”との違いは？ 見分けるポイントを確認

自転車の青切符制度とは？

青切符制度とは、比較的軽微な交通違反に対して反則金を科す制度のことです。これまでは自動車やバイクが主な対象でしたが、2026年4月からは自転車にも適用されています。

自転車の青切符制度の対象となるのは、信号無視や一時不停止、右側通行（逆走）、通行区分違反などです。違反内容に応じて反則金が設定されており、例えば通行区分違反では6000円が科されます。



「その場で6000円払え」は本当？

2026年4月以降、青切符制度を悪用した詐欺事件が発生しています。金額は6000円や1万5000円などさまざまですが、共通しているのは、警察官を名乗る人物にその場で金銭を要求されるという点です。

確かに、警察官と思われる人物から「その場で払え」と言われると驚いてしまいますが、警察官といえども、その場で現金を支払うよう求められることはありません。

青切符による反則金の支払いは、後日、金融機関などを通じて納付するのが正式な手続きです。そのため、「今すぐ現金で払え」と言われた場合は、詐欺の可能性を疑う必要があります。



本来の手続きの流れとは？

自転車の青切符の手続きに関して、基本的な流れは次の通りです。まず、違反が確認されると、警察官から青切符と、「納付書」が交付されます。その後、違反をしたと認めた場合、取り締まりを受けた翌日から原則として7日以内に、銀行や郵便局の窓口にて、納付書で反則金を仮納付します。

このように、反則金を仮納付することで、取り調べや裁判を受けるために出頭する必要はなく、また有罪となり前科が付くこともないという仕組みです。ここまで見て分かるように、本来の手続きではその場で現金のやり取りは発生しません。ここが詐欺との大きな違いといえるでしょう。



詐欺かどうかを見分けるポイント

こうした詐欺に遭わないためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。まず、「その場で現金を要求されるかどうか」です。前述の通り、正規の手続きでは現金の即時支払いはありません。

次に、「警察手帳の提示」です。本物の警察官であれば、職務の執行に当たり、警察官であることを示す必要がある場合には、警察手帳の証票・記章を呈示することになっています。不審に感じた場合は確認しましょう。

なお、その場で支払わないことは当然として、不安を感じた場合は、110番通報や最寄りの警察署に確認することも有効です。



まとめ

自転車の青切符制度では、違反に対して反則金が科されますが、その場で現金を支払うことはありません。「今すぐ払え」と言われた場合は、詐欺の可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。

制度の導入に伴い、それを悪用した詐欺も発生しています。正しい手続きの流れを知っておくことで、不審な要求に冷静に対応できます。

万一不安を感じた場合は、その場で支払うのではなく、警察に確認することが重要です。正しい知識を持つことが、自分自身を守ることにつながるでしょう。



出典

警察庁 自転車交通安全 取締まりについて

警察庁 注意喚起 自転車の交通違反に対する反則金（青切符）名目の詐欺事案の発生について

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など