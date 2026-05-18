小林虎之介・庄司浩平ら「俺たちの箱根駅伝」出演者とディズニー降臨「イケメンしかいない」「撮り方まで可愛い」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の小林虎之介が16日、自身のInstagramを更新。俳優の大泉洋が主演を務める10月放送の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」キャストと東京ディズニーシーを満喫したことを明かした。
【写真】「俺たちの箱根駅伝」出演イケメン、被り物つけたディズニー満喫ショット
この日、小林は「楽しかったぜぇ〜」と添えて、同パークで4人並んで撮影したシルエット写真を公開。一緒に写っているのは「俺たちの箱根駅伝」で共演する俳優の庄司浩平、樋之津琳太郎、林裕太でカチューシャやサングラスを着用しながらパーク内を満喫する様子を伝えている。
ファンからは「イケメンしかいない」「絵面が強すぎ」「プラベでも仲良しなの推せる」「カチューシャ姿に悶絶」「撮り方まで可愛い」「わちゃわちゃ感尊い」といった声が寄せられている。
本作は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を作家・池井戸潤氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして「箱根駅伝」は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれる。
出演者には、箱根駅伝の生中継を取り仕切る「大日テレビ」チーフプロデューサー徳重亮役に大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、そして箱根駅伝にかける学生役には小林をはじめとした18人の若手俳優が顔をそろえている。（modelpress編集部）
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【写真】「俺たちの箱根駅伝」出演イケメン、被り物つけたディズニー満喫ショット
◆小林虎之介・庄司浩平・樋之津琳太郎・林裕太でディズニー満喫
この日、小林は「楽しかったぜぇ〜」と添えて、同パークで4人並んで撮影したシルエット写真を公開。一緒に写っているのは「俺たちの箱根駅伝」で共演する俳優の庄司浩平、樋之津琳太郎、林裕太でカチューシャやサングラスを着用しながらパーク内を満喫する様子を伝えている。
◆小林虎之介・庄司浩平・樋之津琳太郎・林裕太のディズニー満喫ショットに反響
ファンからは「イケメンしかいない」「絵面が強すぎ」「プラベでも仲良しなの推せる」「カチューシャ姿に悶絶」「撮り方まで可愛い」「わちゃわちゃ感尊い」といった声が寄せられている。
◆大泉洋主演「俺たちの箱根駅伝」
本作は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を作家・池井戸潤氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして「箱根駅伝」は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれる。
出演者には、箱根駅伝の生中継を取り仕切る「大日テレビ」チーフプロデューサー徳重亮役に大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、そして箱根駅伝にかける学生役には小林をはじめとした18人の若手俳優が顔をそろえている。（modelpress編集部）
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