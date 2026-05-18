撮影スタッフへの暴言やパワハラ疑惑も…韓国俳優、まるで別人？笑顔の近況が話題

俳優のイ・ジフンの近況が話題を集めている。

SNSの投稿では、以前よりさらに明るくなった笑顔が印象的だという反応が続いており、「雰囲気が良くなった」「笑顔が素敵」といったコメントも相次いでいる。

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イ・ジフンは最近、「ミニッシュ」治療を受けたことが知られた。「ミニッシュ」とは、韓国発祥の新しい審美歯科治療で、歯をほとんど削らずに極薄のセラミックを貼り付けることで、短期間で美しい歯並びや理想的な歯の色・形を実現する治療法だ。

変化した笑顔とともに、今後どのような新たな姿を見せてくれるのか、ファンの期待が高まっている。

（画像＝イ・ジフンSNSキャプチャ）

なお、イ・ジフンは今年下半期に放送予定の韓国KBS大河ドラマ『ムンム』（原題）への出演を控えている。『ムンム』は、小国だった新羅が強国・高句麗や百済、唐を乗り越え、三韓統一を成し遂げるまでの物語を描いた作品だ。

また、イ・ジフンは最近、新事務所FNエンターテインメントと専属契約を締結し、映画『アイム・ユア・マン』（原題）への出演も決定。ドラマと映画を行き来しながら、精力的な活動を続ける予定だ。