超特急カイ、体調不良で5月18日放送「CDTV」欠席 メンバー8人体制で出演へ
【モデルプレス＝2026/05/18】超特急のカイ（小笠原海）が、5月18日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）を体調不良のため欠席することがわかった。同日、グループの公式サイトを通じて発表された。
【写真】5月18日放送「CDTV」出演アーティスト
公式サイトでは「超特急カイ番組欠席のお知らせ」と題したお知らせを公開し、「弊社所属 超特急メンバーのカイが体調不良のため、下記の番組出演を欠席いたします。2026年5月18日（月）よる19時00分 ON AIR『CDTVライブ！ライブ！』」とし、同番組の欠席を報告。「なお、カイ以外のメンバー8名に関しましては予定通り参加致します」と伝えた。
「この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と結んでいる。
超特急は、5月18日放送で23rd Single「ガチ夢中！」 を披露する。（modelpress編集部）
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【写真】5月18日放送「CDTV」出演アーティスト
◆超特急カイ、体調不良で「CDTV」欠席
公式サイトでは「超特急カイ番組欠席のお知らせ」と題したお知らせを公開し、「弊社所属 超特急メンバーのカイが体調不良のため、下記の番組出演を欠席いたします。2026年5月18日（月）よる19時00分 ON AIR『CDTVライブ！ライブ！』」とし、同番組の欠席を報告。「なお、カイ以外のメンバー8名に関しましては予定通り参加致します」と伝えた。
◆超特急「CDTV」で「ガチ夢中！」 披露
超特急は、5月18日放送で23rd Single「ガチ夢中！」 を披露する。（modelpress編集部）
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