プロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級王者の波田大和（29＝帝拳、18勝17KO2敗1分）が、7月4日に東京・後楽園ホールで開催される帝拳ジム主催興行「WHO’s NEXT DYNAMIC GLOVE ON U−NEXT Vol. 45」で、同級1位の日本同級王者・奈良井翼（26＝RK蒲田、18勝12KO2敗）を相手に4度目の防衛戦に臨むことが決まった。18日、所属する帝拳ジムが公式ホームページで発表した。

大相撲元小結・旭道山のおいにあたる波田は今年3月、韓国同級王者で東洋太平洋同級6位のキム・テソンに5回TKO勝ちし3度目の防衛に成功。波田は所属ジムを通じて「前回の試合から約4カ月、試合間隔としてはちょうど良いと考えていますが、3月の試合内容は結果勝っただけという試合で反省ばかりの試合でした。いつまでそんな事やってるのか？と色々厳しい声も頂きましたが、叱咤ばかりの試合を続けないようにしないといけないと思っています」とコメント。なお奈良井陣営の要望により、日本同級王座は掛けられず、波田の東洋太平洋王座のみが懸かる一戦となる。

対する日本同級王者・奈良井は今年3月、砂川隆祐（沖縄ワールドリング）とダウンの応酬の末に3―0判定勝ちし、4度目の防衛に成功。次戦では22年4月の長谷川慎之介戦以来のサウスポー対決となる。