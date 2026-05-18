ネット怪談「八尺様」をハートフルホラー化　「Hachishakusama | 八尺様がいた夏休み」Steam公開

個人ゲーム開発者の「Fukachi World」は5月15日、PC（Steam）向け和風ホラーアドベンチャーゲーム「Hachishakusama | 八尺様がいた夏休み」のストアページを公開しました。リリースは2026年7月を予定しています。

ネット掲示板発祥の有名な怪談として知られる、人並み外れた高身長の怪異「八尺様」。本作は、そんな恐ろしい存在である八尺様と幼い少年の交流を描く、“和風ハートフルホラー”という異色のジャンルとなっています。

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■ 大きくて美しい怪異に抱く「特別な気持ち」

父の都合により、田舎にある「鬼伏村（きぶせむら）」の祖父の家へ預けられ、ひとりぼっちになってしまった主人公の少年「さく」。しかし、その村には古くから「子どもをさらう怪異・八尺様」の噂が存在していました。

やがて八尺様に魅入られ、気に入られてしまった主人公は、連れて行かれないように村で出会った少女と一緒に問題を解決していくことになります。しかし、八尺様を恐れ否定する周りの人たちとは違い、いつもそばにいてくれる大きくて美しい怪異に対し、主人公だけは切なく不思議な「特別な気持ち」を抱き始めます。

■ ノスタルジックな村の探索と緊迫の鬼ごっこ

ゲームは一人称視点で進行し、時間とともに景色が変わるノスタルジックで心地よい雰囲気の村を探索します。祖父のおつかいをこなしたり、様々な人と会話したりしながら、村の謎や八尺様の正体を解き明かしていきます。

もちろんホラーゲームとしての恐怖要素も健在です。八尺様に度々ちょっかいをかけられる恐怖の中で、見つからないように隠れたり、時には神社へ避難すべく鬼ごっこのように逃げ回ったりしてうまくやり過ごす緊迫感のあるシーンも用意されています。

ネット発の恐ろしい怪談を、奇妙な親愛感情が交差するハートフルストーリーに仕立て上げたという点が本作最大のポイント。恐ろしくもどこか惹かれてしまう八尺様と少年、そして少女に一体どのような結末が待っているのでしょうか。

「Hachishakusama | 八尺様がいた夏休み」は、Windows10/11対応で価格は未定です。動画配信や実況プレイも大歓迎とのことですので、気になった方はSteamのウィッシュリストに登録して7月のリリースに備えましょう。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：Hachishakusama | 八尺様がいた夏休み

・ジャンル：和風ハートフルホラー

・パブリッシャー：Fukachi World

・開発元：Fukachi World

・プラットフォーム：PC（Steam）

・リリース日：2026年7月

・価格：未定

・公式X：@FukachiWorld

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051805.html