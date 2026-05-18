【漢字クロスワードパズル】ひらめき力が試される！ □に入る漢字は？ 「生活インフラ」がヒント
思考力と語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」の時間です！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
・柔□
・水□
・□路
・□具
ヒント：生活に欠かせないインフラなどに関係する言葉が隠されています。
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▼解説
空欄に「道」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・柔道（じゅうどう）
・水道（すいどう）
・道路（どうろ）
・道具（どうぐ）
今回の正解は、物理的な路から精神的な教えまで、幅広く用いられる「道」という漢字でした。人や車が通る「道路」や生活を支える「水道」、そして日本を代表する武道である「柔道」など、どれも非常になじみ深い言葉ばかりです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・柔□
・水□
・□路
・□具
ヒント：生活に欠かせないインフラなどに関係する言葉が隠されています。
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正解：「道」正解は「道」でした。
▼解説
空欄に「道」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・柔道（じゅうどう）
・水道（すいどう）
・道路（どうろ）
・道具（どうぐ）
今回の正解は、物理的な路から精神的な教えまで、幅広く用いられる「道」という漢字でした。人や車が通る「道路」や生活を支える「水道」、そして日本を代表する武道である「柔道」など、どれも非常になじみ深い言葉ばかりです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)