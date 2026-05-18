首都圏「街の住みここちランキング2026」大東建託が発表 「北千束」大幅上昇 持ち家・賃貸・年収別の順位も【一覧】
大東建託は、このほど『いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜首都圏版＞』を発表した。
【画像】街の住みここちランキング「世帯年収1000万円以上」「600万円未満」など詳細データ
「住みここち（駅）」は、1位が馬車道、2位はみなとみらいで、みなとみらい線の駅となった。3位は代官山（東急東横線）で、昨年4位から順位を上げた。そのほかトップ10内では、北千束（東急大井町線）が昨年70位から大きく順位を上げて9位となった。10位の荏原中延（東急池上線）も昨年24位から順位を上げた。
「住みここち（自治体）」の1位は、8年連続で「東京都中央区」が高い評価を得た。2位は「東京都文京区」、3位は「東京都武蔵野市」だった。そのほかトップ10内では、10位の「東京都国立市」が、昨年13位から順位を上げてランクインした。
このほか、生活利便性などの「因子別」に評価した順位や、「持ち家」「賃貸」「世帯年収1000万円以上」「世帯年収600万円未満」についても、駅・自治体ぞれぞれのランキングを示した。
■住みここち（駅）ランキングTOP20
1位 馬車道（みなとみらい線）
2位 みなとみらい（みなとみらい線）
3位 代官山（東急東横線）
4位 白金台（東京メトロ南北線）
5位 六本木一丁目（東京メトロ南北線）
6位 センター北（ブルーライン）
7位 松原（東急世田谷線）
8位 千駄木（東京メトロ千代田線）
9位 北千束（東急大井町駅）
10位 荏原中延（東急池上線）
11位 築地・新富町A（東京メトロ日比谷線）
12位 参宮橋（小田急線）
13位 茗荷谷（東京メトロ丸ノ内線）
14位 センター南（ブルーライン）
15位 はるひ野（小田急多摩線）
16位 有明A（新交通ゆりかもめ）
17位 東雲（りんかい線）
18位 代々木上原（東京メトロ千代田線）
19位 西ヶ原（東京メトロ南北線）
20位 東北沢（小田急線）
※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記
■住みここち（自治体）ランキングTOP20
1位 東京都 中央区
2位 東京都 文京区
3位 東京都 武蔵野市
4位 神奈川県 横浜市都筑区
5位 東京都 港区
6位 千葉県 浦安市
7位 神奈川県 横浜市西区
8位 東京都 渋谷区
9位 東京都 目黒区
10位 東京都 国立市
11位 埼玉県 さいたま市浦和区
12位 東京都 品川区
13位 東京都 世田谷区
14位 神奈川県 川崎市中原区
15位 千葉県 印西市
16位 東京都 杉並区
17位 東京都 三鷹市
18位 東京都 江東区
19位 東京都 豊島区
20位 神奈川県 鎌倉市
調査方法
株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。
回答者
首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年（一部の回答のみ2021年〜2019年を追加）合計25万2213名を対象に集計。
男女比：男性52.5%：女性47.5%
未婚率：未婚40.3%：既婚59.7% 子ども：なし47.9%：あり52.1%
世代比：20歳代12.7%、30歳代18.7%、40歳代21.9%、50歳代25.2%、60歳代15.5%、70歳代6.0%
【画像】街の住みここちランキング「世帯年収1000万円以上」「600万円未満」など詳細データ
「住みここち（駅）」は、1位が馬車道、2位はみなとみらいで、みなとみらい線の駅となった。3位は代官山（東急東横線）で、昨年4位から順位を上げた。そのほかトップ10内では、北千束（東急大井町線）が昨年70位から大きく順位を上げて9位となった。10位の荏原中延（東急池上線）も昨年24位から順位を上げた。
このほか、生活利便性などの「因子別」に評価した順位や、「持ち家」「賃貸」「世帯年収1000万円以上」「世帯年収600万円未満」についても、駅・自治体ぞれぞれのランキングを示した。
■住みここち（駅）ランキングTOP20
1位 馬車道（みなとみらい線）
2位 みなとみらい（みなとみらい線）
3位 代官山（東急東横線）
4位 白金台（東京メトロ南北線）
5位 六本木一丁目（東京メトロ南北線）
6位 センター北（ブルーライン）
7位 松原（東急世田谷線）
8位 千駄木（東京メトロ千代田線）
9位 北千束（東急大井町駅）
10位 荏原中延（東急池上線）
11位 築地・新富町A（東京メトロ日比谷線）
12位 参宮橋（小田急線）
13位 茗荷谷（東京メトロ丸ノ内線）
14位 センター南（ブルーライン）
15位 はるひ野（小田急多摩線）
16位 有明A（新交通ゆりかもめ）
17位 東雲（りんかい線）
18位 代々木上原（東京メトロ千代田線）
19位 西ヶ原（東京メトロ南北線）
20位 東北沢（小田急線）
※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記
■住みここち（自治体）ランキングTOP20
1位 東京都 中央区
2位 東京都 文京区
3位 東京都 武蔵野市
4位 神奈川県 横浜市都筑区
5位 東京都 港区
6位 千葉県 浦安市
7位 神奈川県 横浜市西区
8位 東京都 渋谷区
9位 東京都 目黒区
10位 東京都 国立市
11位 埼玉県 さいたま市浦和区
12位 東京都 品川区
13位 東京都 世田谷区
14位 神奈川県 川崎市中原区
15位 千葉県 印西市
16位 東京都 杉並区
17位 東京都 三鷹市
18位 東京都 江東区
19位 東京都 豊島区
20位 神奈川県 鎌倉市
調査方法
株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。
回答者
首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年（一部の回答のみ2021年〜2019年を追加）合計25万2213名を対象に集計。
男女比：男性52.5%：女性47.5%
未婚率：未婚40.3%：既婚59.7% 子ども：なし47.9%：あり52.1%
世代比：20歳代12.7%、30歳代18.7%、40歳代21.9%、50歳代25.2%、60歳代15.5%、70歳代6.0%