クレイジーケンバンドは18日、公式サイトを更新。31日に出演する「ハマフェスY167」について、河合わかばの出演見合わせを報告した。

「平素よりクレイジーケンバンドを応援していただき、誠にありがとうございます」と書き出すと、「現在休養しております河合わかばにつきまして、本人の体調回復を最優先に、引き続き療養に専念させていただいております」と報告。

「次回出演の『ハマフェスY167』につきましても、残念ながら出演を見合わせる判断に至りました」と続け、「公演を楽しみにお待ちいただいております皆さまには、重ねてのご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、心よりおわび申し上げます」とした。

同公演は河合を除くメンバーで予定通りの出演とし、河合の復帰時期については、「体調の回復状況を見ながらではございますが、現時点では6月中旬頃を目途にしております。ファンの皆さまならびに関係者の皆さまには、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、最後に河合本人が「河合わかばの修理箇所が当初より少し増えたので納車は6月中旬頃になりそうです。いましばらくお待ちください」と、ウィットに富んだコメントを発表した。