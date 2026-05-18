Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太が１８日、都内で行われた主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（６月１４日＝東京・パルテノン多摩 大ホール、７月１９日〜８月９日＝東京・有楽町よみうりホール）の公開稽古をＡ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮らと行った。

２０２２年に日本で初めて公開されたミュージカル。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースとしている。主演のジョセフ役は、前回から引き続き薮が務める。エジプト国王のファラオ役には橋本が起用された。

冒頭のあいさつで、「また帰って来られてうれしい。新しいキャストも加わり、新鮮さもありつつ、さらにパワーアップした新しいジョセフお届けできると思います」と意気込みを語った。再演については、「前回（２２年公演）の千秋楽が終わった時、すでにスタッフさんから絶対やるべき作品だと言われた」と明かし、「４年たちましたけど、ずっと『またいつかジョセフがやりたいなぁ』と思っていたからうれしい」と喜びをにじませた。

座長として何を差し入れるか考え中。橋本が「リクエストはあるか」と記者に問われると、熟考した後「冷やしキュウリ！」と回答し、会場は笑いに包まれた。続けて薮が「冷やしキュウリを過去に差し入れてくれた先輩が草ナギ（剛）さん。めちゃくちゃでかいタライに入れていた」というエピソードを披露。橋本は「めちゃくちゃいいじゃん。それやろう」とノリノリな様子だった。