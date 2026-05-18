フジ三上真奈アナ、第1子出産発表「新しい日々を大切に」2021年に結婚
【モデルプレス＝2026/05/18】フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が5月18日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。
【写真】第1子出産発表の37歳フジアナ“赤ちゃんの手”公開
三上アナは「私ごとで恐縮ですが 先日、第1子が誕生しました」と発表。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝した。最後には「たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」と結んでいる。投稿には、赤ちゃんが指を握っている写真も公開された。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）にて産休入りを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子出産発表の37歳フジアナ“赤ちゃんの手”公開
◆三上真奈アナ、出産発表
三上アナは「私ごとで恐縮ですが 先日、第1子が誕生しました」と発表。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝した。最後には「たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」と結んでいる。投稿には、赤ちゃんが指を握っている写真も公開された。
◆三上真奈アナ、2021年に結婚報告
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）にて産休入りを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】