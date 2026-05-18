「チャイナドレス美セクシーすぎ♡」エリマリ姉妹、『週プレ』最新刊で魅せた麗しの台湾グラビア

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

エリマリ姉妹（Erika＆百瀬まりな）が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号表紙＆巻頭グラビアに登場！

【エリマリ姉妹 プロフィール】

Erika（エリカ）

2000年5月5日生まれ 東京都出身 身長158cm B87 W64 H90 血液型＝B型

モデル、クリエーターとして活動中。

公式Instagram & X ＆ TikTok【＠myxx_erika】

公式YouTubeチャンネル『Erika channel』

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百瀬まりな（ももせ・まりな）

2001年11月3日生まれ 東京都出身 身長153cm B83 W58 H88 血液型＝B型

モデルや、SNSなどでインフルエンサーとしても活動中。

公式Instagram【＠0o_momomari_o0】

公式X【＠mari_na___】

公式TikTok【＠marina_1103_】公式YouTubeチャンネル『百瀬まりな』

今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースのデジタル写真集、エリマリ姉妹『週プレ プラス！』アザーカット集「台湾紀行～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

エリマリ姉妹『週プレ プラス！』アザーカット集「台湾紀行～prologue～」©岡本武志／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！