「チャイナドレス美セクシーすぎ♡」エリマリ姉妹、『週プレ』最新刊で魅せた麗しの台湾グラビア

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『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

エリマリ姉妹（Erika＆百瀬まりな）が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号表紙＆巻頭グラビアに登場！

エリマリ姉妹（Erika＆百瀬まりな）©岡本武志／集英社

【エリマリ姉妹 プロフィール】
Erika（エリカ）
2000年5月5日生まれ　東京都出身　身長158cm　B87 W64 H90　血液型＝B型
モデル、クリエーターとして活動中。
公式Instagram & X ＆ TikTok【＠myxx_erika】
公式YouTubeチャンネル『Erika channel』
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百瀬まりな（ももせ・まりな）
2001年11月3日生まれ　東京都出身　身長153cm　B83 W58 H88　血液型＝B型
モデルや、SNSなどでインフルエンサーとしても活動中。
公式Instagram【＠0o_momomari_o0】
公式X【＠mari_na___】
公式TikTok【＠marina_1103_】公式YouTubeチャンネル『百瀬まりな』

　今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！　大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！　などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

　その他、本号と同時リリースのデジタル写真集、エリマリ姉妹『週プレ プラス！』アザーカット集「台湾紀行～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

エリマリ姉妹『週プレ プラス！』アザーカット集「台湾紀行～prologue～」©岡本武志／集英社

＜特集情報＞

「デジタル主権」を失った日本人に降りかかるこれだけの災難、
【総力13ページ大特集】居酒屋第4世代、ドラッグストア、カラオケ、メガネチェーン・・・ニッポン経済令和の業界再編三国志、
明暗くっきり！日本人メジャーリーガー13人「シーズン序盤戦」通信簿！　などなど・・・

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

週刊プレイボーイ22号（5月18日 月曜発売）