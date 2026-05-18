高嶋ちさ子、父との家族ショット添え92歳の誕生日を祝福「素敵なダンディ−なお父様」「とてもバイタリティーがありますね」 在りし日の母の姿も
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。「お父さん92歳のお誕生日おめでとう」と祝福し、父・弘之さんとの2ショットなど、レアな家族写真の数々をまとめたメモリアルなコラージュ写真を公開した。
【写真】「素敵なダンディ−なお父様」父・弘之さんとの2ショットなど高嶋ちさ子が披露した家族写真
ちさ子は「出会ってから57年だけど、あの頃よりますますパワーアップして怖いぐらいだよ」と、90代を迎えた父がいまなお元気に生活していることを紹介し、ダウン症の姉・“みっちゃん”も含めた3ショット、弘之さんと亡き母・薫子さんの夫婦ショットなど、家族の思い出を写した写真の数々を披露。
6月以降に『高嶋弘之 私の好きな昭和歌謡』（※高ははしごだか）の開催が予定されていることに触れ「とにかく身体には気をつけて。大好きな喋る事と歌う事が出来るトークコンサート楽しんで!!」とメッセージを届けるとともに、「お客様へ。注意事項といたしましては、決して正気では聴けるようなもんじゃないけど、パワーのお裾分けを有料でもらうつもりでいらしてください。よろしくお願い致します 娘より」と“らしさ全開”でコメントした。
コメント欄には「ちさ子パパさんお誕生日おめでとうございます」「素敵なダンディ−なお父さまですね」「92歳のお父様とてもバイタリティーがありますね」「こんな素敵なお父様がいらっしゃるちさこさんが羨ましいです」「いつまでもお元気で、高嶋ファミリーのTVじゃんじゃん出てほしいです」「目指せ100歳 最後、お客様へのメッセージは、ちさ子さんらしいですね」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「素敵なダンディ−なお父様」父・弘之さんとの2ショットなど高嶋ちさ子が披露した家族写真
ちさ子は「出会ってから57年だけど、あの頃よりますますパワーアップして怖いぐらいだよ」と、90代を迎えた父がいまなお元気に生活していることを紹介し、ダウン症の姉・“みっちゃん”も含めた3ショット、弘之さんと亡き母・薫子さんの夫婦ショットなど、家族の思い出を写した写真の数々を披露。
コメント欄には「ちさ子パパさんお誕生日おめでとうございます」「素敵なダンディ−なお父さまですね」「92歳のお父様とてもバイタリティーがありますね」「こんな素敵なお父様がいらっしゃるちさこさんが羨ましいです」「いつまでもお元気で、高嶋ファミリーのTVじゃんじゃん出てほしいです」「目指せ100歳 最後、お客様へのメッセージは、ちさ子さんらしいですね」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。