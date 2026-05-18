１６日に放送されたフジテレビ系「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」で準決勝で惜しくも敗れたリニアのしょうへいが１７日、Ｘを更新。左手だけで酒井啓太のツッコミに対応していた理由を明かした。

結成１８年目のリニアは、数少ない非・吉本として注目。２人とも神奈川県出身で、東京を拠点に活動しているが、対戦相手は奇しくも、関西で絶大な人気を誇る３２年目のシャンプーハット。リニアは、ネット検索をネタにした勢い満載の漫才で先輩コンビを撃破した。

だがこの漫才中、しょうへいの右腕は少し曲がったまま全く動かず。酒井のツッコミに左手だけで反応していた。少し大きめのジャンパーを着ていたことから分かりづらかったが、１７日にシャンプーハット・恋さんがＸで「お互いなんとか乗り切れて良かったです」という投稿とともに、しょうへいとの２ショットをアップ。そこには腰にコルセットを巻いた恋さんと、右腕を吊り、コルセットで固定したしょうへいの姿があった。

しょうへいもＸで「３試合目、実はお互い怪我持ちでした。ＴＶｅｒ見返してみると楽しいかもしれません」とつぶやいていた。