福田翔生が劇的勝利に繋げる同点弾!! 湘南からデンマーク移籍の2人が欧州カップ戦争うPOで激突へ
ブレンビーのFW福田翔生が17日、デンマークリーグ上位ラウンド最終節のミッティラン戦でゴールを決めた。
後半15分に投入された福田は1点ビハインドの同36分、速攻で左サイドから供給されたグラウンダークロスを右足でゴールに流し込んで同点とした。福田にとっては今季リーグ戦5点目。チームは後半アディショナルタイムに逆転して3-2の勝利を収めた。
最終節を勝利で飾ったブレンビーは上位ラウンド4位に浮上し、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選出場を争うプレーオフに滑り込んだ。21日に行われるプレーオフでは、下位ラウンド1位のコペンハーゲンと対戦する。コペンハーゲンには福田と湘南ベルマーレでともにプレーしたDF鈴木淳之介が所属している。
後半15分に投入された福田は1点ビハインドの同36分、速攻で左サイドから供給されたグラウンダークロスを右足でゴールに流し込んで同点とした。福田にとっては今季リーグ戦5点目。チームは後半アディショナルタイムに逆転して3-2の勝利を収めた。
最終節を勝利で飾ったブレンビーは上位ラウンド4位に浮上し、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選出場を争うプレーオフに滑り込んだ。21日に行われるプレーオフでは、下位ラウンド1位のコペンハーゲンと対戦する。コペンハーゲンには福田と湘南ベルマーレでともにプレーしたDF鈴木淳之介が所属している。