木村拓哉が短髪×デニムジャケット姿で吉川ひなのと頬寄せハグ！“32年前”の貴重ショットに「ふたりともかわいい」「尊い」「顔ちっちゃい」「永遠の憧れ」と大反響

【写真】木村拓哉＆吉川ひなの『Olive』表紙／木村拓哉＆吉川ひなのの近影ショット 他

吉川ひなのが自身のInstagramを更新。雑誌『Olive』の懐かしい表紙写真を公開し、木村拓哉との貴重な2ショットが注目を集めている。

■木村拓哉＆吉川ひなの、90年代『Olive』の貴重な表紙ショット

吉川は「わたしの昔の写真、みんなたくさん送ってきてくれてありがとう みんなが送ってくれた中でもいっちばん多かったのが1990年代のOlive」とつづり、当時の『Olive』表紙を複数枚投稿。

1枚目には、1994年発売の『Olive』で、木村と吉川が寄り添うモノクロの表紙が収められている。デニムジャケットをまとったふたりが、頬を寄せ合い、ハグをするように背中に腕を回してカメラを見つめている。

誌面には「ジーンズおしゃれ泥棒。」「恋の必勝アドバイス！」といった文字も並び、90年代らしいポップなデザインも印象的だ。

■吉川ひなののモデル時代の表紙も公開

ほかにも、吉川のスタイル際立つ全身ショットや、白っぽいアイメイクが目を引くアップショットなどを公開。90年代の『Olive』ならではの空気感と、当時の吉川の透明感あふれる姿が詰まった投稿となっている。

吉川は「オリーブ懐かしい 本当に大好きな雑誌だった」と思いを明かした。

SNSでは「尊い」「ふたりともかわいい」「全部持ってた」「永遠の憧れ」「お人形さんみたい」「鮮明に覚えてる」「顔ちっちゃい」「天使」「唯一無二」「カッコ良い」といった声が寄せられている。

■木村拓哉＆吉川ひなのの近影にも注目

なお、木村と吉川はそれぞれ自身のInstagramで近影を公開している。木村はラフな私服姿やスタイリッシュなコーデを披露し、吉川は自然体で美しいライフスタイルショットを投稿。32年前の貴重な表紙ショットとあわせて、今なお変わらず注目を集めるふたりの魅力が感じられる投稿となっている。