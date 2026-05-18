FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が自身のTikTokを更新し、茶髪になってイメチェンした姿を公開し、ファンの注目を集めている。

【動画】イメチェンで茶髪になったゆるふわヘアを音楽に合わせて揺らすFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌

■鎮西寿々歌「かみちゃいろにしたよ」

TikTokに「かみちゃいろにしたよ」と髪色を明るくして“茶髪”にしたことを報告。動画中で鎮西は、茶髪の軽やかな質感を活かしたゆるふわな外はねボブを揺らしながら、音楽に合わせてリズミカルに動いている。

SNSには「レベチでかわいい」「イメチェン大成功すぎる」「激メロ」「茶髪似合ってるよ」「茶髪外ハネボブえぐい」「美しすぎて好き」といった絶賛コメントが寄せられている。

また、Xでもこの動画を引用し「ひさびさ」とコメント。この投稿にも「ビジュがどストライクです」「かわいい！メロい！尊い！好き！」「かわいいの供給ありがと」という声がたくさん集まっている。

■Instagramでも「髪茶色にしちゃった」と報告

さらにInstagramでは「髪茶色にしちゃった」とコメントを添えて、茶髪に茶色のリブニット姿のショットを公開。

この投稿に、超ときめき（ハートマーク）宣伝部の吉川ひよりが「かあいいー！」と反応を見せ、対して鎮西は「うれしいいい」と返した。さらにSNSでは「透明感やばい」「大天使すぎる」「ビジュ強」といった声が寄せられている。

■これまでは“黒髪”だった鎮西寿々歌

振り返れば、これまでの鎮西は”黒髪”が定着していた。今回、明るいトーンへのイメージチェンジを果たしたことにより、洗練された大人の印象へと変化した。