この記事をまとめると ■キーON時の警告灯全点灯は異常ではなく動作確認のために行われている ■各ECUや警告灯回路の正常性を確認するバルブチェック機能が存在する ■始動後も消えない警告灯は実際の故障や異常を示す重要なサインだ

警告灯そのものや表示回路の機能を確かめている

クルマに乗り込んでエンジンをかけようとしたとき、一瞬ほぼすべての警告灯がパッと点灯し、エンジンがかかると次々に消えていく。ほとんどのドライバーが目にしたことがあるだろう。クルマに乗り始めたばかりのころは「故障しているのかな？」と不安になった経験をもつ人も多いかもしれない。だがこれは故障でも異常でもなく、クルマが正しく機能している証拠なのだ。この「キーON時の全警告灯点灯」にはちゃんとした理由があり、それを知ることでクルマへの理解がひとつ深まる。

現代のクルマには、エンジン制御、ブレーキ、エアバッグ、各種センサーなど、数十から多いものでは100を超える電子制御ユニット（ECU）が搭載されている。これらのECUはそれぞれ担当するシステムの状態を常時監視・診断しており、異常を検知したときに警告灯を点灯させる。

では、なぜキーをONにした瞬間にすべての警告灯が点灯するのか。この機能、じつは「バルブチェック（ランプテスト）」と呼ばれるもので、キーをONにすると、コンビネーションメーターが各ECUの起動確認と同時に表示テストを行う。その診断の一環として、警告灯を表示する回路そのものが正常に機能しているかを確認するため、意図的にすべてを点灯させるのだ。

近年の先進運転支援システム（ADAS）の普及によって、前方カメラ、ミリ波レーダー、ステアリング制御、ブレーキ制御にかかわる表示も増えた。これらも電源投入時にシステムチェックを行うため、カメラの視界確保やレーダーの初期化が完了するまで一時的に表示が出ることがある。

つまり、バルブチェックもADAS起動時の表示も、警告灯が点くのは「異常がある」からではなく、「正しく動作するか」を確認しているのである。もしこのテストで特定の警告灯が点灯しなければ、その警告灯の回路や電球（あるいはLED）が故障している可能性があり、いざ本当に異常が発生したときに警告が伝わらないという深刻な問題につながる。このバルブチェックは、安全装置としての警告灯が確実に機能することを担保するための、いわば”保険の確認作業”なのだ。

自動車の安全基準を規定するUNECE（国連欧州経済委員会）の規則や、日本の保安基準においても、ドライバーに対して正確な車両状態を伝えるための警告灯の装備は法規で求められており、バルブチェックはその信頼性を確保するための実現手段として広く採用されている。

残り続ける場合は実際の異常なので注意が必要

近年、急速に普及しているEV（電気自動車）やハイブリッド車でも、この基本的な仕組みは同じだ。ただし、パワートレインの違いから、ICE（内燃機関）車にはないシステム固有の警告灯が追加されている点が異なる。たとえばEVでは、駆動用バッテリーの残量・温度・絶縁状態を示す警告灯や、充電システムにかかわる警告灯などが存在する。

最新のEVモデルでは、OTA（Over The Air）アップデートによってECUのソフトウェアが更新される機能が一般化している。この更新時に警告灯の表示条件や診断ロジックが変更されることがある。それでも「起動時にすべての警告灯を点灯させて回路の健全性を確認する」というバルブチェックの考え方は、ICE車からEVに至るまで引き継がれている普遍的な安全設計思想だ。

バルブチェックが終わり、ICE車ならエンジンが始動し、EVではREADY（走行可能）状態になると、正常なシステムの警告灯は次々と消灯していく。各ECUが「問題なし」と診断した結果を受け、表示をオフにするためだ。逆にいえば、その段階で消えずに残った警告灯は、そのシステムに実際の異常や故障が検出されたことを意味する。

たとえばICE車の場合、エンジン警告灯（チェックエンジンランプ）が点灯し続けたときは排気ガスや燃焼にかかわるセンサーの異常が記録されていることが多い。ブレーキ警告灯が消えない場合は、ブレーキフルードの液量低下やパーキングブレーキの解除忘れ、あるいはブレーキシステムの電子制御異常などが考えられる。これらはいずれも、放置せずに速やかに点検に出すべきサインである。

キーON時の全点灯は「正常の証」であり、消えずに点灯継続は「異常の通知」である。この単純な2段階の読み方を知っておくだけで、警告灯に対する誤った不安や、逆に異常を見過ごすという危険を避けることができる。クルマに乗るたび、“健康状態”を示してくれる光の信号はドライバーにとってありがたい機能なのだ。