お笑いコンビ「トット」の桑原雅人（40）と多田智佑（40）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。まさかのパフォーマンスを披露した。

17日に開催された、結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルで初優勝した「トット」。反響について桑原は「スマホが鳴りっぱなし。連絡、連絡で」と振り返った。

そして「昨日劇場に行ったら、拍手が鳴り止まない」と明かすと、多田は「2分ぐらい拍手してくださって。だからカンヌの9分はどんだけ長かったんや」と、フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、女優の綾瀬はるか、「千鳥」大悟の出演映画が9分間に及ぶスタンディングオベーションで迎えられたことに触れて笑わせた。

本来ならば生出演でネタを披露するところ、MCの「ハライチ」澤部佑は「（今朝の）“ノンストップ”とかでもやってて大変だと思うんで、ネタ以外で何か…」とリクエスト。桑原は「相方・多田君がCDデビューしてプロの歌手なんで、ちょっと歌を」と切り出した。

そこでチェッカーズの「涙のリクエスト」を歌い始めた多田の隣で、桑原が見事なボイスパーカッションで“伴奏”をスタートすると、レギュラー陣は「えっ！」とビックリ。

その後、超ショートバージョンで歌い終わった多田の歌唱を、桑原が「このようにうまくてですね…」と絶賛すると、多田は「うまいのはお前や」とツッコミ。スタジオで笑いが起こる中、澤部は「ボイパはうまくて歌は普通…」とあきれていた。