ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来さん&木原龍一さんが17日にインスタグラムを更新。新たなエキシビション用プログラムが完成したことを報告しました。

三浦さんの投稿では「Newエキシビプログラムをつくりました。2024-2026 SP『Paint It Black』を振り付けてくださった@shae_lynnbourne 先生に振り付けをしていただきました！」との言葉とともに、リンク上での3ショットが公開。

「とってもカッコいいプログラムになってます NEWりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します！」と意気込みを伝えています。

また同投稿の2枚目の画像では、なぜか氷上で倒れている木原さんとそれを見つめる三浦さんの後ろ姿が。さらに3枚目の動画には、2人の演技の様子が3秒ほど映し出されています。

りくりゅうペアはオリンピックで日本ペア史上初の金メダルを獲得し、4月17日に現役引退を表明。その後5月1日には両名の所属する木下グループより、2人がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」(7月31日から8月2日、全4公演)が発表されていました。