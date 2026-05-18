《一部店舗限定》こういうの待ってたーーーッ！【3COINS】かゆい所に手が届く！「カー用品」

【3COINS（スリーコインズ）】から、ドライブの時間をより快適にしてくれそうなカー用品が登場しました。一部店舗のみでの取り扱いとなっている限定アイテムなので、見つけたら即買い推奨です。今回は車内での小さな困りごとを解決してくれる、限定カー用品をご紹介します。

乗り降りがスムーズになる嬉しいクッション

シートの上でくるっと回転することで、スムーズな体の向き替えをサポートしてくれる「回転式CARクッション」\1,650（税込）。公式HPによると「ずれを防ぐストッパー付き」とのことなので、安定した座り心地を保てそう。足腰への負担を和らげたい人や、スカートでの乗降をスマートに済ませたい人にもおすすめのアイテムです。

視界を遮らない設計のスマホホルダー

ダッシュボードに設置しても視界を邪魔しにくい、下向き設計の「CARスマホホルダー下向き」\880（税込）。公式HPによると「片手でもスマートフォンが設置しやすい仕様」とのことなので、急いでいるときにもサッと取り付けられそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里