ゴールデンボンバー樽美酒研二、“世界一過酷な400m走”に挑戦「もう出たくないです（笑）」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二が、5月16日に北海道・札幌大倉山ジャンプ競技場で開催されたヒルクライムレース『Red Bull 400』（読み方：レッドブル・フォーハンドレッド）のクリエイターレースに参加。“世界一過酷な400m走”に挑戦した。
【写真】雄姿…！“世界一過酷な400m走”に挑むゴールデンボンバー・樽美酒研二
『Red Bull 400』は、ラージヒルのスキージャンプ台を一気に駆け上がるレースで、最高斜度は37度、高低差は約130メートルにおよぶ過酷なイベント。大倉山スキージャンプ競技場の改修にともない、2017年から続いてきた日本大会は今回が最後の開催となった。
競技は男女個人、4×100ｍリレーの各種目（男子リレー、オープンリレー、学生リレー）、クリエイターレースの全6種目で実施され、樽美酒はクリエイターレースに登場。スタート地点ではカメラに向かってポージングを決めるなど余裕を見せていたものの、徐々に足取りが重くなり、ゴール後にはその場に寝そべるほど疲労した様子を見せた。結果は9位だった。
レース後には、「正直、少しなめていました。400mだし、登れるだろうという軽いノリで挑戦したのですが、想像以上にきつかったです。こんなに過酷な経験はなかなかないですね」とコメント。さらに、「周りの音も聞こえなくなるくらいで、呼吸もきつく、ずっとパニック状態でした」と壮絶なレースを振り返った。
また、事前には“四足歩行”のトレーニングも行っていたことを明かし、「家の近くの公園で、子どもたちが遊んでいる横で四足歩行の練習をしていたのですが、あまり意味がなかったですね。もうこれ以上過酷なイベントには出たくないです（笑）」と語った。
【写真】雄姿…！“世界一過酷な400m走”に挑むゴールデンボンバー・樽美酒研二
『Red Bull 400』は、ラージヒルのスキージャンプ台を一気に駆け上がるレースで、最高斜度は37度、高低差は約130メートルにおよぶ過酷なイベント。大倉山スキージャンプ競技場の改修にともない、2017年から続いてきた日本大会は今回が最後の開催となった。
レース後には、「正直、少しなめていました。400mだし、登れるだろうという軽いノリで挑戦したのですが、想像以上にきつかったです。こんなに過酷な経験はなかなかないですね」とコメント。さらに、「周りの音も聞こえなくなるくらいで、呼吸もきつく、ずっとパニック状態でした」と壮絶なレースを振り返った。
また、事前には“四足歩行”のトレーニングも行っていたことを明かし、「家の近くの公園で、子どもたちが遊んでいる横で四足歩行の練習をしていたのですが、あまり意味がなかったですね。もうこれ以上過酷なイベントには出たくないです（笑）」と語った。