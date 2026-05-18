「素敵なママ」美人モデル、次女が海外の高校を卒業！ 親子ショットに「あんなに小さかったのに早いなぁ」
モデルの滝沢眞規子さんは5月17日、自身のInstagramを更新。海外の高校を卒業した次女との親子ショットを披露しました。
【写真】滝沢眞規子＆美人次女との親子ショット
続けて、「遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」「ママはそれを見させてもらう事が一番の楽しみです」と、娘へのねぎらいと愛情を優しくつづっています。
ファンからは、「おめでとう御座います」「あんなに小さかったのに早いなぁ」「本当に素敵なご家族で憧れです」「子どもの頑張る姿を見れるのが親として1番の喜びですよね」「子供の成長はあっという間だね！」「素敵なママにうっとり」「私も娘とそんな関係になりたい！！」「タキマキさんカッコ良すぎる」「素敵な親子」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】滝沢眞規子＆美人次女との親子ショット
「本当に素敵なご家族で憧れです」滝沢さんは「次女が高校を卒業しました」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。1、3枚目は式服と角帽姿の次女と頬を寄せ合うすてきな親子ショットです。滝沢さんはネイビーの肩出しドレスに華やかなクラッチバッグ、サングラスを合わせたスタイリッシュなコーディネート。
ファンからは、「おめでとう御座います」「あんなに小さかったのに早いなぁ」「本当に素敵なご家族で憧れです」「子どもの頑張る姿を見れるのが親として1番の喜びですよね」「子供の成長はあっという間だね！」「素敵なママにうっとり」「私も娘とそんな関係になりたい！！」「タキマキさんカッコ良すぎる」「素敵な親子」と、祝福の声が多く上がりました。
私服ショットも披露普段の投稿ではさまざまなコーディネートなどを披露している滝沢さん。2日の投稿では「今日は暑かったので白にしたよ」とつづり、私服ショットを公開しました。コメントでは、「素敵カッコイイ」「今日のスタイル好き」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)