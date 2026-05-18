ロック・フィールドが運営する「ロック・フィールドオンラインショップ」では、全3回・毎月お届けの定期便「世界のわたしレストラン−南欧 地中海篇−／3回コース」を5月15日から6月18日まで期間限定で販売する。

自由で、芸術的で、陽気な街、スペイン・バルセロナ。穏やかでありながら、洗練された上品な街、フランス・ニース。そして、エネルギーの溢れた、情熱を感じる街、イタリア・ナポリ。

個性豊かな国々の魅力を味わえる料理と、エノテカのソムリエが選ぶワインをセットにした全3回の定期便が登場した。自宅で、ちょっと特別なわたしだけのレストランを楽しんでほしいという。

［商品概要］

商品名：世界のわたしレストラン −南欧 地中海篇

販売価格：1万2000円（税込・送料込）／1回ごと

支払い総額：1万2000円×3回＝3万6000円（税込・送料込）

※支払いは、毎回のお届けごと

※北海道・沖縄県へのお届けは、別途送料1100円（税込）

販売期間：5月15日（金）から6月18日（木）14:59まで

届け日 ：

1回目 6月5日（金）から6月28日（日）の、金・土・日

2回目 7月3日（金）から7月26日（日）の、金・土・日・祝日

3回目 7月31日（金）から8月30日（日）の、金・土・日・祝日

ロック・フィールド＝https://www.rockfield.co.jp