「美形すぎる」人気タレント、14歳と20歳の比較ショットに「目が綺麗過ぎる」「美人が過ぎるよ！」反響
「美形すぎる」人気タレント、14歳と20歳の比較ショットに「目が綺麗過ぎる」「美人が過ぎるよ！」反響
マルチタレントの阿波みなみさんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。14歳と20歳の比較ショットを公開しました。
【写真】阿波みなみの14歳＆20歳の姿
「たいへんよくそだちました！」阿波さんは「14歳のあたしと20歳のあたし」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が14歳当時の姿で、ロングヘアが似合っています。真顔でカメラを見つめていますが、とてもかわいらしい顔立ちです。2枚目は20歳の時の姿で、すっきりとした大人の顔つきになったことが分かります。
コメントでは「今のみなみが最高に可愛い」「たいへんよくそだちました！」「目が綺麗過ぎる」「常にかわいい、そもそも素材がよいのよね」「変わらぬ可愛さ」「これは将来が楽しみでしたね」「美形すぎる」「学生の頃から美人が過ぎるよ！からの現在のあたし、、、あれ？？」などの声が寄せられました。
「太っちゃった??」11日には「太っちゃった??あんたは悪くないわ!!この世の美味いもんが悪いの!!」と、現在の自身の姿を公開していた阿波さん。両手に持ったハンバーガーをおいしそうに頬張っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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