千趣会の通販事業ベルメゾンは、ベルメゾンの会員である男女516名を対象にインナー・下着、パジャマ・ルームウェア、寝具など、肌に直接触れるアイテムで使用される「綿素材」に関するアンケート調査を実施した。その結果、インナーや寝具の「綿重視派」は9割を超えるも、その9割近くが「乾きにくさ」をはじめとした不満を抱えている実態が判明した。

同調査は、綿素材の肌へのやさしさといった利点だけでなく、使用時の課題を把握することを目的としている。調査の結果、9割超が綿素材を重視するも、その9割近くが「乾きにくさ」をはじめとした不満を抱えていることが分かった。また、干し方を工夫するなどの対策を講じる層が約半数いる一方で、約4人に1人は不満を抱えたまま使い続けており、素材のこだわりを優先して不便さや手間を受け入れている生活者の実態が明らかになった。





調査結果では、インナー・下着、パジャマ・ルームウェア、寝具を選ぶ際、9割が「綿素材であることを重視」し、そのうち9割近くが「綿100％」にこだわると回答した。綿素材を重視するきっかけは「自身の肌質の変化（更年期、乾燥肌、敏感肌など）」が7割と最も多い結果となった。綿が優れている点については、全商品ジャンルで「肌へのやさしさ（刺激が少ない等）」が首位になった。





9割近くの人がいずれかのジャンルで綿素材の不満点があり、全商品ジャンルで「洗濯時の乾きにくさ」が最多になった。綿素材に不満がある人のうち、約半数が「干し方を工夫」、約4人に1人が不満に対して「特に対策しない」と回答した。

［調査概要］

調査名：綿製品についてのアンケート

調査期間：3月18日〜25日

調査対象：516名（ベルメゾン会員）

調査方法：インターネット調査（同社）

千趣会＝https://www.senshukai.co.jp