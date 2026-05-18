青山商事は、ビジネスシーンに最適な上品さがありながら、スーツスクエア史上最高の伸縮性を持つ接触冷感ビジネスパンツ（冷ん伸びパンツ）を、5月15日からスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売した。

昨今ビジネスウエアの多様化が進む中、夏場のビジネススタイルはポロシャツやチノパンなどカジュアルなアイテムを着用する人が増えてきた。一方で、重要な会議や訪問先のプレゼンなどのシーンでは、暑くてもきちんとした見た目の装いが好まれるケースも多くある。そのような中で、「きちんと見えつつも、機能性に特化した動きやすい夏用のパンツがほしい」という声が消費者から上がっている。そこで今回、涼しさを感じられるだけでなく、「見た目のきちんとさ」と「快適な着心地」を兼ね備えたビジネスパンツを企画。上品な見た目ながらもスーツスクエア史上最高（スーツスクエアの既存ビジネスパンツ比較。5月同社調べ）の伸縮性を誇り、触れた瞬間ひんやりとするビジネスパンツを発売する。





同企画では、ポリウレタンを高混率で配合した、薄手で接触冷感機能を持つ生地を採用した。既存のビジネス用2WAYストレッチパンツはタテに7％伸びるものを基準としているが、この生地は42％と、既存の企画に比べて約6倍という圧倒的なストレッチ性を持っている。タテへの伸縮性は、足の動きがよりスムーズになるため、外出時や出張での長時間移動でも、着用時のストレスを軽減する。その他、センターの折り目が消えにくい加工を施すなど、重要な場面でもきちんとした印象を与えられる仕上がりとなっている。

［小売価格］9889円（税込）

［発売日］5月15日（金）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp