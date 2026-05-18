

「VIVISTOP WAKU VILLE」イメージ

京王電鉄は、同社が運営する高尾の森わくわくビレッジ（以下、「わくわくビレッジ」）内において、特定非営利活動法人 VIVITA JAPAN（以下、VIVITA JAPAN）と協働し、クリエイティブ・フィールド「VIVISTOP WAKU VILLE（ヴィヴィストップ わくビレ）」（以下、同施設）を5月17日にオープンした。

同施設は、わくわくビレッジの、子ども・若者の居場所（サード・プレイス）としての機能をより一層強化することを目的とし、大人が一方的に教えるのではなく、子どもたち自身の好奇心を起点に、スタッフのサポートを受けながら原則無料で自由なモノづくりに没頭できる環境となっている。

小学4年生〜高校生までを対象に、最新のデジタル機材やアナログツールを自由に使いながら、子どもたち自身の「やりたい」という好奇心を起点に、多様なクリエイティビティを発揮できる空間を提供する。

わくわくビレッジでは、「みらいにもっとわくわくを」を事業コンセプトに、地域の大学や企業、生産者などの地域リソースを活かし、子どもたちが多様な仲間と交わりながら創造性や自律性を育み、これからの時代に向けた新たな居場所の創出を目指していく。



子どもたちの活動イメージ

今回、VIVITA JAPANと協働し、わくわくビレッジの、子ども・若者のサード・プレイス機能強化することを目的に、5月17日にクリエイティブ・フィールド「VIVISTOP WAKU VILLE」を開設する。同施設では、大人が一方的に教えるのではなく、子どもたち自身の好奇心を起点に、スタッフのサポートを受けながら原則無料で自由なモノづくりに没頭できる空間を提供。小学4年生〜高校生を対象とし、3Dプリンターといった最新デジタル機材や廃材などのアナログツールを完備している。わくわくビレッジの事業コンセプトである「みらいにもっとわくわくを」とVIVITA JAPANの理念を融合させ、子どもたちが多様な仲間と交わりながら創造性や自律性を育む、これからの時代に向けた新たな居場所の創出を目指す。

わくわくビレッジでは、「みらいにもっとわくわくを」をコンセプトに掲げ、子ども・若者たちが、自分らしくいられる安心・安全な居場所（サード・プレイス）の重要性が高まる中で、その機能のさらなる強化を模索してきた。そこで、子どもたちが自由にアイデアをカタチにできる空間「VIVISTOP」を世界各国で展開するVIVITA JAPANがもつ「子どもたちの自律性を尊重し、好奇心を実社会のスキルへとつなげる」という理念がわくわくビレッジと強く共鳴し、多摩エリア初となる「VIVISTOP」の開設に至った。オープン後は、子どもたちが学校や家庭以外の場所で、多様な大人や仲間と交わりながら、自分のプロジェクトに夢中になれるクリエイティブな秘密基地となることを目指す。

3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタルファブリケーション機器から、様々な廃材などのアナログ素材まで、多様なツールを備えたクリエイティブ・フィールド。子どもたちのアイデアを実現するための機材やツールが揃う環境下で、いろんな子どもと大人がアートやテクノロジーを活用し、共に「つくる」活動をしていく。

［「VIVISTOP WAKU VILLE」概要］

開設日：5月17日（日）

営業時間：毎週土曜日・日曜日・祝日 10時〜13時・14時〜17時

開設場所：高尾の森わくわくビレッジ 1階（東京都八王子市川町55）

対象者：小学4年生〜高校生

利用料金：無料 ※一部特別なワークショップでは材料費などが発生する場合がある

利用登録方法：

同施設の利用には、体験説明会「オープンドア」への参加およびメンバー登録が必要

利用希望者は、あらかじめ「VIVITAアカウント」を取得し、予約ページ「VIVITA RESERVE」にログインのうえ、希望日時の「オープンドア」を予約する

「オープンドア」への参加後、メンバー登録をもって施設の利用が可能となる

※詳細は、高尾の森わくわくビレッジホームページ内「VIVISTOP」ページを確認

京王電鉄＝https://www.keio.co.jp