カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、香り高いブラックペッパーのほどよい刺激が楽しめる「クリスプ ブラックペッパー味」を5月25日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、6月15日から期間限定で発売する。

カルビーは、成型ポテトチップス市場の活性化を狙いとして、2016年8月に筒包装形態の「ポテトチップスクリスプ」を初めて発売した。一昨年3月には包装形態を袋包装にして「クリスプ」としてリニューアル。包材の重量を約8割削減し、省資源化を実現しました。また、従来品では筒に入れるためにチップスを整列する必要があったが、袋包装では整列が不要となったことで、味付け方法を改良。味のムラが少なくなり、後味まで楽しめるようになった。昨年10月から、“みつけたら願いが叶う！？「ホシ型クリスプ」”がランダムで入っており、特別な「クリスプ」を探す楽しさも加わった。

近年、スパイシーなフレーバーの市場が伸長している。「ブラックペッパー味」は2017年10月に発売を開始し、定番商品として通年販売していたフレーバー。2022年7月に販売を終了してから、再販を望む消費者の声が寄せられていたことから、今回発売する運びとなった。香り高く爽やかでスパイシーな香りとザクッとした食べごたえで、満足できる商品に仕上げた。初夏の季節に合うほどよい刺激が好きな人に楽しんでもらいたい商品になっている。

商品特長は、「クリスプ」はザクッと食感で、手軽に楽しめる食べごたえのあるマッシュポテトチップスとのこと。「クリスプ ブラックペッパー味」は、爽やかでスパイシーな香りと、ピリッと辛い刺激とうま味で食べ続けたくなる味わいとなっている。

パッケージは、黒と黄色を組み合わせ店頭で目を引く配色にした。ブラックペッパーがかかったジャガイモの写真を大きく配置し、ほどよい刺激の味わいをポップに表現している。

マッシュポテトチップスと、ポテトチップスの違いについて、「ポテトチップス うすしお味」などのポテトチップスは生のジャガイモをそのままスライスして油で揚げている。対して、マッシュポテトチップスの「クリスプ」は、乾燥したジャガイモをマッシュポテトのように潰してフレーク状にしたものを成型し、油で揚げている。原料や製法が違うため、味や見た目、食感が異なる。また、その製法から成型ポテトチップスとも呼ばれている。

［小売価格］140円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：5月25日（月）

コンビニエンスストア以外：6月15日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp