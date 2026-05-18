ツインバードは、「感動シンプル」ラインから、「コードレススティック型クリーナー（TC−E266B）」を5月29日に発売予定。同製品は、従来品に寄せられたユーザーの声を受けて設計を見直した、日常の掃除を無理なく続けられる1台となっている。

近年、共働きの広がりや在宅勤務の定着、ペットと暮らす世帯の増加によって、まとめて行う掃除から、気づいた時に手軽に行う掃除へと変化している。また、掃除機には、吸引力や性能面だけでなく、ごみ捨てやブラシのお手入れまで含めた使いやすさが重視されている。こうした背景を踏まえ、同社は「掃除も、手入れも、もっと手軽に」をコンセプトに、コードレスのスティック型クリーナーを開発した。





同製品は、前後左右に自在に動くボールキャスターをヘッドに搭載し、吸込仕事率最大60W（吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示している。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材によって異なる）の強力な吸引力で掃除をすることができる。さらに、髪の毛や繊維が絡まりにくいソフトブラシを採用することで、メンテナンスの負担を軽減した。ごみ捨てはダストパック式を採用することで、ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを抑えるように配慮している。また、ユーザーの声をもとにジョイント部分を改善し、ごみ詰まりを軽減した。



「コードレススティック型クリーナー（TC−E266B）」

コードレススティック型クリーナー（TC−E266B）は“普段の掃除には、こんなクリーナーがちょうどいい”という、生活者の声に応えたクリーナーになっている。

製品を保管するときは倒れないように床に寝かせて保管してほしいとのこと。立てて収納するときは別売品TC−AF66クリーナースタンドを利用してほしいという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月29日（金）

ツインバード＝https://www.twinbird.jp