友人の車で出かけたら、帰りに「ガソリン代と高速代で5000円」と言われました…。事前に話していなくても、支払うのが普通なのでしょうか？

ドライブの費用負担に「決まったルール」はない

まず確認したいのは、友人同士のドライブにおけるガソリン代や高速代について、法律上の明確なルールがあるわけではないという点です。

実際には、完全に割り勘にするケースもあれば、運転者は支払わず同乗者だけで分担するケース、ガソリン代だけ負担するケース、食事代を同乗者が多めに支払うケースなど、人間関係や移動距離によって対応はさまざまです。

このため、「必ず払うべき」「請求するのは非常識」と一律に言い切れるものではありません。



車を出す側には見えにくい負担もある

一方で、車を出す側には、単純なガソリン代以外の負担もあります。

例えば、長時間の運転による疲労に加え、車両の消耗、保険料や税金、駐車場代など、日頃からさまざまな維持費がかかっています。

また、高速道路を利用する長距離ドライブでは、ガソリン代や高速代だけでも数千円から1万円近くになるケースもあります。

そのため、「乗せてもらった側も一定程度負担するのが自然」と考える人は少なくありません。実際、ドライブ費用については「同乗者も負担すべき」という意見も多く見られます。



一方で、「事前説明がなかった」と戸惑う人もいる

もっとも、今回のケースでポイントになるのは、「事前に費用負担の話がなかった」という点です。

例えば、「友人が好意で車を出してくれたと思っていた」「請求されるなら先に聞いておきたかった」「5000円が高いのか分からない」と感じる人もいるでしょう。

特に、普段あまり車を運転しない人は、高速代やガソリン代が実際にどれくらいかかるのかイメージしにくい場合があります。

そのため、後から突然金額を伝えられると、「払いたくない」というより、「先に共有してほしかった」と感じるケースも少なくありません。



「払う・払わない」より事前共有が重要

このようなトラブルで重要なのは、「誰が正しいか」を決めることより、事前に費用負担を共有しておくことです。

例えば、「高速代は割り勘でお願い」「ガソリン代だけ少し負担してほしい」「今回は自分が出すよ」といった形で、出発前に話しておけば、後から気まずくなりにくくなります。

反対に、事前説明がないまま請求すると、「そんなつもりではなかった」という認識のズレが起きやすくなります。

特に友人関係では、金額そのものより、「言いづらさ」や「配慮不足」が関係悪化につながる場合もあります。

今回のようなケースでは、「払うべきか」だけでなく、今後同じトラブルを避けることも重要でしょう。

例えば、出発前に費用負担を確認したり、高速代やガソリン代をその場で共有したりすることで、認識のズレを減らしやすくなります。

特に、金額に対する感覚は人によって異なるため、「当然分かっているはず」と考えるのではなく、事前に確認することがトラブル防止につながります。



まとめ

友人同士のドライブにおけるガソリン代や高速代については、「必ずこうすべき」という明確なルールはありません。一方で、車を出す側には、運転や維持費など一定の負担があるため、同乗者が費用を分担するケースも一般的といえます。

もっとも、事前に費用負担の説明がなかった場合には、「後から言われて戸惑う」という人がいるのも自然な反応といえます。

そのため、「払うべきかどうか」だけで考えるのではなく、事前共有や相互の配慮を含めて考えることが、友人関係を円滑に保つうえでも重要といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー