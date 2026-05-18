【Happyくじ：STAR WARS「マンダロリアン・アンド・グローグー」】 5月22日 発売 価格：1回990円

サニーサイドアップは、Happyくじ「STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』」を、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどにて5月22日に発売する。価格は1回990円。

本商品は、5月22日に公開予定の映画「マンダロリアン・アンド・グローグー」をモチーフとしたグッズが当たるハズレの無いくじ。A賞からI賞に加え、Last賞までの計10等級が用意されている。

A賞「マンダロリアン&グローグースタチューフィギュア【全1種】」、B賞「Tシャツ」、C賞「グローグー フィギュアチャーム【全3種】」のほか、Last賞「レイザー・クレスト フィギュア【全1種】」などがラインナップされている。

□「STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』」

「STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』」賞品一覧

A賞:マンダロリアン&グローグースタチューフィギュア【全1種】 B賞:Tシャツ【全1種】 C賞:グローグー フィギュアチャーム【全3種】 D賞:トートバック【全2種】 E賞:プレート【全4種】 F賞:タンブラー【全4種】 G賞:アクリルキーホルダー【全6種】 H賞:ポスター【全10種】 I賞:ステッカーセット【全8種】 Last賞:レイザー・クレスト フィギュア【全1種】 【A賞:マンダロリアン&グローグースタチューフィギュア（全1種）】【B賞:Tシャツ(全1種)】【C賞:グローグー フィギュアチャーム(全3種)】【D賞:トートバック(全2種)】【E賞:プレート(全4種)】【F賞:タンブラー(全4種)】【G賞:アクリルキーホルダー(全6種)】【H賞:ポスター(全10種)】【I賞:ステッカーセット(全8種)】【Last賞:レイザー・クレスト フィギュア(全1種)】

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