三浦翔平「ホノルルトライアスロン」初出場で完走 独占コメント到着「何度も心が折れそうになる瞬間はありました」
【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の三浦翔平が、現地時間5月17日にハワイ州ホノルルのアラ・モアナ・ビーチ・パークにて開催された「ホノルルトライアスロン 2026」に出場し、初挑戦ながら完走を果たした。今回、三浦からモデルプレスに独占コメントが到着した。
【写真】37歳イケメン俳優、肉体美際立つウエア姿
地元住民や観光客から親しまれているアラ・モアナ・ビーチ・パークを舞台に、毎年5月に開催されている同大会。時間制限がなく、ハワイならではの景色を楽しみながら参加できるトライアスロンイベントとして知られている。
3月に登壇したイベントで、トライアスロンに挑戦することを宣言し、「個人的ではありますけど、頑張って練習しています」と明かしていた三浦。本イベントでは、スイム1.5km、バイク40km、ラン10kmの「オリンピックディスタンス」に出場。青空の下で自然豊かなコースを進む姿や、沿道の人々と交流する様子、完走メダルを首にかけ、親指と小指を立てたアロハポーズを決める写真なども到着した。
初めての挑戦を終えた三浦は「初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした。けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした！！」と充実した時間になった様子。「トライアスロンは想像以上に過酷で、何度も心が折れそうになる瞬間はありましたが、支えて下さった皆様や、チームメンバーの励ましにより、なんとか完走できました！！」と、過酷な挑戦を支えた周囲への感謝を明かした。
さらに、「ゴールした時の達成感は、本当に特別で何ともいえない高揚感に包まれています！！年齢を重ねても、こうして新しい挑戦をする気持ちは持ち続けたいですね！！」と前向きに語り「初めてのホノルルトライアスロン、一生忘れない経験になりました！！」と達成感をにじませながら振り返った。（modelpress編集部）
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◆三浦翔平、トライアスロン初挑戦
地元住民や観光客から親しまれているアラ・モアナ・ビーチ・パークを舞台に、毎年5月に開催されている同大会。時間制限がなく、ハワイならではの景色を楽しみながら参加できるトライアスロンイベントとして知られている。
◆三浦翔平「新しい挑戦をする気持ちは持ち続けたい」
初めての挑戦を終えた三浦は「初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした。けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした！！」と充実した時間になった様子。「トライアスロンは想像以上に過酷で、何度も心が折れそうになる瞬間はありましたが、支えて下さった皆様や、チームメンバーの励ましにより、なんとか完走できました！！」と、過酷な挑戦を支えた周囲への感謝を明かした。
さらに、「ゴールした時の達成感は、本当に特別で何ともいえない高揚感に包まれています！！年齢を重ねても、こうして新しい挑戦をする気持ちは持ち続けたいですね！！」と前向きに語り「初めてのホノルルトライアスロン、一生忘れない経験になりました！！」と達成感をにじませながら振り返った。（modelpress編集部）
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