“次世代K-POPビジュ女王”のメンバーも注目のizna、6月8日にカムバック決定！8カ月ぶりの新AL

ガールズグループiznaが、来る6月にカムバックする。

5月18日0時、iznaは公式SNSを通じて、3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』のタイトルポスターを公開し、6月8日にカムバックすると伝えた。

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公開されたタイトルポスターには、ピンクとパープルが交わる神秘的な空間のなかで、宇宙を連想させるイメージが含まれており、目を引く。幻想的でありながらも躍動的な強烈な光の流れは、iznaが披露する新たな音楽の変身を予告している。

iznaのカムバックは、去る2025年9月末にリリースされた2ndミニアルバム『Not Just Pretty』以来、8カ月ぶりだ。

（写真＝WAKEONE）

『Not Just Pretty』を通じて、可愛らしさを超えたさまざまな可能性を証明したiznaは、新アルバムで、他人の基準ではなく、自分自身のリズムを見つけていくグループの物語を披露する見通しだ。

なお、iznaの3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』は、6月8日18時にリリース予定だ。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。