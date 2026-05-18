過去に「今日好き」出演・美容発信が話題…人気キャバ嬢がモデルとしてランウェイで輝く【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/18】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY OSAKA 2026 SUMMER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くランウェイ
ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演していたさくら、SNSでの美容やメイクの発信が話題となっているせなをはじめとする同番組の出演者がモデルとして登場。普段は夜の世界で輝く彼女たちが、ランウェイでも存在感を発揮し、観客の視線を釘付けにした。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くランウェイ
◆人気キャストが続々ランウェイ
ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演していたさくら、SNSでの美容やメイクの発信が話題となっているせなをはじめとする同番組の出演者がモデルとして登場。普段は夜の世界で輝く彼女たちが、ランウェイでも存在感を発揮し、観客の視線を釘付けにした。
◆ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE」
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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