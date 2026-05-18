井ノ原快彦、50歳誕生日に同級生の元STARTOタレントの舞台へ「青春時代からの関係性尊い」「仲良く年を重ねて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】20th Centuryの井ノ原快彦が5月17日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日に元STARTOタレントの舞台鑑賞を満喫したことを明かした。
【写真】50歳元V6、元TOKIOと再会の貴重ショット
井ノ原は5月17日に誕生日を迎えたことを受け「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」と東京・本多劇場にて上演中の舞台「はがきの王様」で主演を務める元TOKIOの松岡昌宏との2ショットを公開した。「皆さん素晴らしかったっす。観に来てよかった」と舞台の感想を綴り「松岡は、俺にしかわからない小ネタぶっ込んで、案の定、俺しか笑ってなかった」と松岡が井ノ原のために小ネタを披露してくれたことも告白。「ストーリーと相まって、泣くとこじゃないのに泣く50歳。松岡はバカだなぁ」と記している。
井ノ原は1976年5月17日生まれ、松岡は1977年1月11日生まれで2人は同学年。1997年と1999年に放送されていた日本テレビ系ドラマ「サイコメトラーEIJI」シリーズで共演しており、劇中では親友役を演じていた。
この投稿には「誕生日おめでとう！」「青春時代からの関係性尊い」「サイコメトラーEIJI懐かしい」「仲良く年を重ねて素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆井ノ原快彦、50歳の誕生日に松岡昌宏の主演舞台満喫
井ノ原は5月17日に誕生日を迎えたことを受け「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」と東京・本多劇場にて上演中の舞台「はがきの王様」で主演を務める元TOKIOの松岡昌宏との2ショットを公開した。「皆さん素晴らしかったっす。観に来てよかった」と舞台の感想を綴り「松岡は、俺にしかわからない小ネタぶっ込んで、案の定、俺しか笑ってなかった」と松岡が井ノ原のために小ネタを披露してくれたことも告白。「ストーリーと相まって、泣くとこじゃないのに泣く50歳。松岡はバカだなぁ」と記している。
◆井ノ原快彦の投稿に反響
この投稿には「誕生日おめでとう！」「青春時代からの関係性尊い」「サイコメトラーEIJI懐かしい」「仲良く年を重ねて素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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