八代・天草シーラインの整備イメージ図。約9kmの海峡部を新道路で直接接続する構想だ。

近くて遠い対岸。「天草～八代」が陸路で直結へ

南西へ伸びる天草エリアと熊本県南部各エリアは、根元でしかつながっていない。

九州本土に位置する熊本県だが、西側には「天草諸島」が連なっており、東シナ海に直接面している印象は薄い。本土と天草諸島のあいだに広がる「八代海」は、湖のようにも感じられるほどの内海だ。

それほどまでに天草諸島の存在感は大きい。宇土半島を含めると南北60km以上におよび、北西から南東へ大矢野島・上島・下島などが連なる。現在も人口は約10万人規模を維持しており、中世から続くキリシタン文化や、島しょ部ならではの景観を生かした観光地を数多く抱えている。

そんな天草諸島と本土を結ぶ唯一の直結ルートが、大矢野島から宇土半島を経て熊本市街方面へ向かう国道324号・国道266号・国道57号ルートだ。貴重な陸路ネットワークであることから、「熊本天草幹線」としてバイパス整備が進められており、現在までに4工区が開通している。

一方、天草に近接する都市として、人口約12万人を抱える「熊本県第2の都市」八代市の存在も大きい。熊本市とは対照的に、八代市は天草の“対岸”に位置しているものの、現在は航路を含めて直接アクセスする手段が存在していない。

そこで浮上しているのが、天草と九州本土を結ぶ「第2ルート」となる「八代・天草シーライン」構想だ。

2024年には「八代・天草シーラインに関する勉強会」が設立され、さらに2026年4月にも新たな動きが見られるなど、現在注目を集めているプロジェクトとなっている。まずは、その構想の詳細を見ていこう。

八代・天草シーラインの概要。

「八代・天草シーライン」は、天草上島北端部から東方向へ延び、八代港へ直結。そのままJR八代駅や新八代駅周辺の中心市街地を経て、最終的には九州道・南九州西回り自動車道の八代JCT付近へ接続する構想ルートとなっている。

天草側では、上島から大矢野島へ連続橋梁で渡るエリア付近で分岐する形が想定されている。上島側ではすでに「松島有料道路」や「松島有明道路」が整備されており、これら既存道路は、シーライン側へ分岐する形となりそうだ。

一方の八代側は、球磨川河口の三角州や埋立地によって陸地が西側へ張り出しているため、海峡部は約9km程度と比較的狭い。この区間については、橋梁で結ぶのか、海底トンネル方式とするのかを含め、今後検討が進められる見通しだ。

さらに宇城～八代間では、九州道を補完する新たなバイパス構想「八代海沿岸道路」も浮上している。周辺地域では複数の広域道路プロジェクトが進行しており、いま注目を集めるエリアとなっている。

「八代・天草シーライン」で所要時間が大幅短縮へ！

南西へ伸びる天草エリアは、本土との道路ネットワークが十分とはいえない。

八代・天草シーラインは、熊本市周辺に比べて道路ネットワーク整備が遅れている熊本県南部にとって、広域交通の核となる存在として期待されている。

ひとくちに熊本県南部といっても、宇城・八代エリアを中心に、天草地域、水俣・芦北地域、人吉・球磨地域がそれぞれ枝分かれするように広がっているという特徴がある。各地域とも豊富な観光資源を持ち、農業や漁業も盛んだが、エリア間を結ぶ道路ネットワークが十分ではなく、広域周遊のしにくさが課題となっている。

なかでも天草エリアは、宇城方面から約70kmにわたって続く“行き止まり型”の道路構造となっており、アクセス性の悪さが長年の課題だ。観光バスツアーでも移動時間の制約が大きく、周遊ルートを組みにくい状況にある。

現在も島原方面や出水方面へのフェリー航路は存在するものの、大規模かつ柔軟な輸送を担うには限界がある。八代・天草シーラインが実現すれば、「熊本～天草～八代」を結ぶ新たな周遊ルートが形成され、天草が“終着地”から“周遊途中の観光拠点”へと役割を広げる可能性も期待されている。

現在、天草～八代間の移動は大きく迂回する必要があり、所要時間は約120分におよぶ長旅となる。これに対し、期成会の試算では、八代・天草シーラインが実現した場合、沿岸部同士なら約10分、天草中心部からでも約60分まで短縮されるとされており、移動環境は大幅に改善される見込みだ。

また、防災面での効果も大きい。現在は「宇土半島ルート」1本に依存している状況だが、第2ルートが整備されれば、災害や事故などで一方が通行止めとなった場合でも、相互に代替路として機能できるようになる。

さらに、九州でも有数のコンテナ取扱量を誇る八代港にとっても、九州道へのアクセス強化は大きな恩恵となる。加えて、台湾の半導体メーカーTSMCの八代進出構想や、臨海部の産業発展を支えるうえでも、安定した広域道路ネットワークの整備は重要な役割を担うことになりそうだ。

これからどうなる？着工までの道筋は

天草上島で開通した天草有料道路。

このように、多方面に大きな効果が期待される八代・天草シーラインだが、今後はどのような流れで具体化が進んでいくのだろうか。

まず最初のステップとなるのが「計画段階評価」だ。2回程度の地域アンケートなどを実施しながら、概略ルートや構造形式が決定される。シーラインが橋梁方式となるのか、あるいは海底トンネル方式となるのかも、この段階で方向性が定まる見通しとなっている。

その後、都市計画決定や環境アセスメントなどの手続きを経て、事業化を待つ段階となる。

そして2026年4月、九州地方整備局は今年度の予算計画のなかで、八代・天草シーラインについて初めて次のように言及した。

「八代・天草シーラインについては、地域のさらなる発展に向けた動きに合わせて、計画の具体化に向けて熊本県と連携して検討を実施します」

文言自体は控えめながら、一般的には「計画段階評価」に向けた準備検討が始まったと受け止められる内容だ。構想段階から、いよいよ具体化へ向けて動き出したと言えそうだ。

同時に、これまでの「勉強会」は今後「検討委員会」へと移行する見通しで、整備効果や経済波及効果、技術的な実現性などについて、より具体的な検討が本格化していくことになる。

次の大きな焦点となるのは、検討委員会のなかで「計画段階評価を進める方針」が正式に示されるタイミングだろう。八代・天草シーライン構想が、いよいよ実際の事業化プロセスへ踏み出す重要な節目となりそうだ。今後の動向にも引き続き注目したい。