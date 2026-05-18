◇MLB パドレス8-3マリナーズ(日本時間18日、T-モバイル・パーク)

パドレスがマリナーズの3連戦で3連勝。松井裕樹投手は2番手で2回無失点でした。

パドレス初回にガビン・シーツ選手のソロホームランで先制。さらに2点リードの6回にもシーツ選手の2ランなど、打線がつながり一挙5得点で突き放しました。

先発のルーカス・ジオリト投手は5回まで1安打無失点投球。しかし6回に3者連続四球を与え、松井裕樹投手に交代します。

7点リードの場面で上がった左腕は、最初の打者に押し出し四球で失点。さらに2つの犠牲フライで計3点を奪われましたが、2アウト3塁からはコール・ヤング選手を三振に打ち取ります。

続く7回もマウンドに上がり、先頭打者に四球を与えましたが、後続3人をしっかり抑えました。その後、チームは8-3で逃げ切っています。

松井投手には自責点がつかず。4試合連続で複数イニングを投球し、今季は8回と2/3を投げて防御率0.00を継続しています。

またチームは3連勝で首位ドジャースとのゲーム差は0.5のまま。両者は翌19日からパドレスの本拠地で今季初の直接対決です。