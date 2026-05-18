◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)

今季8登板目の先発登板で、7回1失点の好投を披露した佐々木朗希投手。ロバーツ監督もこれを称賛しました。

この日、キャリアハイとなる7回を投げきった佐々木投手。91球を投じ、無四球、浴びたヒットはわずか4本とエンゼルス打線を封じました。さらに奪三振数も自身メジャー最多となる8。チームの5連勝に大きく貢献しました。

試合後、ロバーツ監督は「ロウキは素晴らしかった。どんどん良くなっている」と絶賛。「スプリットの感覚も非常に良かったし、ストレートのコマンドも良かった。とても効率的な投球だったね。今日は無駄な四球もなかった。今日は彼自身も“いける”という感覚を持って投げていたように見えたし、僕自身もロウキに対して本当に大きな自信を感じたよ」と振り返ります。

特に印象的だった点を聞かれると、無四球であったことをピックアップ。「今の彼に自信がついてきている証拠だからね」としながら「四球を出さなければ球数も抑えられるし、より多くの打者と対戦できて、長いイニングを投げるチャンスも増える」とその思いを明かしました。

今回の好投の要因には、前回までと比べてフォームなどの変化があったかと聞かれると「個人的には特別な変化までは見えなかった」と語ったロバーツ監督。その上で「細かい調整はいくつかあったのかもしれないけど、今日一番大きかった変化はメンタル面だったと思う」と精神的な自信が投球に大きく影響していたと分析しました。