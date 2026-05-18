久常涼が土俵際で「全米オープン」出場権獲得 松山英樹は19位後退【男子世界ランキング】
5月17日付けの男子世界ランキングが発表された。
【動画】うなる右こぶし 松山英樹が奪った“マーベラス”なイーグルの瞬間
海外メジャー「全米プロ」を制したアーロン・ライ（イングランド）は44位から自己ベストの15位にジャンプアップした。今大会を35位で終えた久常涼は、1ランクダウンの60位。今回の世界ランキングで上位60人に与えられる「全米オープン」（6月18〜21日、シネコック・ヒルズGC）の出場権を土俵際でつかみ取った。松山英樹は2ランクダウンの19位。日本勢2番手以下は中島啓太（130位）、金谷拓実（139位）、比嘉一貴（153位）、金子駆大（192位）、平田憲聖（243位）と続いている。国内男子ツアー「関西オープン」で13年ぶりVを果たした藤本佳則は、335人抜きとなる405位に急浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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結局、LIVゴルフとは何だったのか？【舩越園子コラム】
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