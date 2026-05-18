全米プロVのアーロン・ライが5.8億円獲得 マキロイは今季メジャーだけで8億超え
＜全米プロ 最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞賞金総額は2050万ドル、日本円にして約32億4800万円に設定された今年の「全米プロ」。前年の1900万ドルから150万ドル増額され、大会史上最高額を更新した今年、選手たちはどれほどの報酬を手にしたのか。
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今大会でメジャー初優勝を挙げたアーロン・ライ（イングランド）は、369万ドル（約5億8640万円）を獲得した。2位タイに入ったジョン・ラーム（スペイン）、アレックス・スモーリー（米国）は、それぞれ180万4000ドル（約2億8670万円）を獲得。4位タイのジャスティン・トーマス（米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）、マティアス・シュミッド（ドイツ）は、それぞれ84万3867ドル（約1億3410万円）を手にした。4月「マスターズ」で連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）は、7位タイで63万7050ドル（約1億1220万円）を獲得。なお、「マスターズ」では450万ドル（約7億1500万円）を手にしており、今季メジャー2試合だけで約8億円以上を稼いだことになる。日本勢は、26位で大会を終えた松山英樹が12万5523ドル（約1995万円）を獲得。35位の久常涼が7万8806ドル（約1252万円）、70位だった比嘉一貴が2万5070ドル（約398万円）をそれぞれ手にした。また、今大会は予選落ちした選手にも一律4300ドル（約68万円）が支払われる。6月に行われる「全米オープン」の賞金総額は昨年実績で2150万ドル、7月の「全英オープン」は同じく1700万ドルとなっている。
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