超特急カイ、体調不良で『CDTVライブ！ライブ！』休演 メンバー8人で出演へ【報告全文】
超特急の公式サイトが、18日に更新。メンバーのカイが、体調不良で同日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）を休演すると伝えた。
【オリコン独占写真】夢のコラボ実現！『VS.超特急』ライブ
■報告全文
超特急カイ番組欠席のお知らせ
いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属 超特急メンバーのカイが体調不良のため、下記の番組出演を欠席いたします。
2026年5月18日（月）よる19時00分 ON AIR
『CDTVライブ！ライブ！』
なお、カイ以外のメンバー8名に関しましては予定通り参加致します。
この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
2026年5月18日
株式会社SDR
【オリコン独占写真】夢のコラボ実現！『VS.超特急』ライブ
■報告全文
超特急カイ番組欠席のお知らせ
いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属 超特急メンバーのカイが体調不良のため、下記の番組出演を欠席いたします。
2026年5月18日（月）よる19時00分 ON AIR
『CDTVライブ！ライブ！』
なお、カイ以外のメンバー8名に関しましては予定通り参加致します。
この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
2026年5月18日
株式会社SDR