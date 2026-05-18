飼い犬の散歩をしながらパトロールを行う防犯ボランティア「広島ワンパト隊」が、地域の安全に貢献している。

広島県警の呼びかけで昨年１０月に結成され、県内では３月末時点で３３６匹が「隊員」として活動する。これまでに認知症の高齢者保護や拾得物の届け出といった活躍があり、期待が高まっている。（小山舞）

「散歩のついでに役に立てたら」

広島市東区の女性（５２）が飼っているミディアムプードルの六太君は、２０２５年１０月の発足と同時に入隊した。女性が動物病院の募集チラシを見て、「いつもの散歩のついでに役に立てたら」と思ったことがきっかけだ。散歩は決まったコースはなく、ほぼ毎日、朝晩に１時間ずつ行う。

昨年１２月上旬、女性と六太君は、散歩中に高齢女性を保護した。午前７時頃に、不安そうにあたりを眺めるパジャマ姿の高齢女性と出会った。女性が声をかけると「どこから来たのかしら」などと答え、認知症を患っていることが分かった。

パトカーを要請しようとしたところ、その高齢女性を捜している家族と出会い、無事に引き渡した。事故に巻き込まれずに保護したことに、女性は「役に立てて良かった」と振り返る。

県警によると、ワンパト隊による活躍は、ほかにも、盗難で手配が出ていた自転車を見つけた事例などがあるという。不審者の通報など防犯効果も期待されている。

１年ごとに「昇段」

県警が参加を呼びかける背景には、県内の防犯ボランティアの減少がある。高齢化などを受け、県内の防犯ボランティアの数は１０年の５万１８５４人をピークに、２５年には２万８７３２人にまで減った。

これに対し、ワンパト隊の飼い主の年齢層は、１０歳代から９０歳代までと幅広い。発案者の県警生活安全総務課の上川直警部補（３９）は「（ワンパト隊には）活動時間や頻度に決まりはなく、今の時代に合っているのでは。防犯ボランティアとも連携しながら、地域の安全・安心を見守ってもらいたい」と話す。

ワンパト隊は参加すると、１年ごとに新隊員、達人、師範代、師範と昇段していく。また、年に１度「ワンパト交流会」が開催され、警察犬の訓練の見学などの機会もある。

入隊は、県電子申請システムなどで受け付ける。問い合わせは、県警本部生活安全総務課地域安全第２係（０８２・２２８・０１１０）まで。